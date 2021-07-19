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Kütahya'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

19.07.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

KÜTAHYA(AA) - Gediz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Gümüşlü köyündeki bir düğünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yunus G. (25) ile Erdal Can (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yunus G, kavganın ardından evinden getirdiği pompalı tüfekle Erdal Can'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Can, kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Yunus G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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