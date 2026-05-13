Kutlama gecesi kabusla bitti: Futbolcuları ezdi geçti!

İngiltere’de sezon sonu kutlaması yapan amatör futbol kulübü büyük bir trajedi yaşadı. Tyler Fairman, kalabalığın arasına dalan aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Genç futbolcunun hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Olay, İngiltere’nin Nottinghamshire bölgesindeki Arnold kent merkezinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir araç, kalabalığın arasına daldı ve aralarında futbolcuların da bulunduğu 5 kişiye çarptı.

Kazada ağır yaralanan Woodthorpe Park Rangers FC oyuncusu Tyler Fairman, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Polis, yaşanan gelişmenin ardından soruşturmanın cinayet dosyasına çevrildiğini duyurdu. Olayla bağlantılı olarak 40 yaşındaki Duane Anthony gözaltına alınırken, şüpheli hakkında çok sayıda suçlama yöneltildi.

Yetkililer, zanlının “kasten öldürmeye teşebbüs”, ehliyetsiz araç kullanma ve sigortasız araç kullanma gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Kazanın ardından açıklama yapan Woodthorpe Park Rangers FC, olay sırasında teknik ekip ve futbolcuların birlikte sezon sonu ödül gecesini kutladığını belirtti.

