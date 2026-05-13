4 milyon TL'ye tüm köyü satın aldı!

Fransa’da terk edilmiş bir “köy” satın alarak yeni bir hayat kurmak isteyen İngiliz çiftin hayali, dev renovasyon masrafları karşısında çaresiz kaldı. Ben Pearson ve Nathan Pearson, 100 bin sterlinlik bütçelerinin tamamen tükendiğini açıklarken, şimdiye kadar yalnızca iki odayı tamamlayabildiklerini söyledi.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiliz çiftin Fransa’da satın aldığı terk edilmiş “köy”, sosyal medyada gündem oldu. Ben Pearson ve eşi Nathan Pearson, yaklaşık 69 bin sterline (yaklaşık 4 milyon 300 bin TL) aldıkları dev çiftlik alanını yenilemeye başladı ancak işler bekledikleri gibi gitmedi. Çift, 100 bin sterlinlik bütçelerinin tamamen tükendiğini açıkladı.

İÇİNDE EVLER VE GENİŞ ARAZİ VAR

Çiftin satın aldığı alan, Fransa’nın Sainte Segros bölgesinde bulunuyor. Terk edilmiş çiftlik evinin yanı sıra beş ek yapı ve yaklaşık iki hektarlık araziyi kapsayan alan, “küçük köy” olarak tanımlanıyor.

Hayatlarını İngiltere’den Fransa’ya taşıma hayali kuran çift, yaklaşık 10 aydır renovasyon çalışmalarıyla uğraşıyor.

İLK AYLAR KARAVANDA YAŞADILAR

Yenileme sürecinin düşündüklerinden çok daha zor olduğunu söyleyen çift, ilk dört ayı ahırın içine yerleştirdikleri karavanda yaşayarak geçirdi.

Şu ana kadar yalnızca bir yatak odası ve oturma odasını tamamlayabildiklerini söyleyen çift, mutfağı ise yaz aylarına kadar kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyor.

“TÜM PARAMIZ BİTTİ”

Eski RAF mühendisi olan Ben Pearson, tüm elektrik tesisatının yenilenmesi, su sistemi ve fosseptik kurulumu gibi masrafların bütçeyi bitirdiğini anlattı.

Pearson, “100 bin sterlinlik bütçemiz vardı ama hepsi tükendi. Gerçekçi olmak gerekirse en az 100 ila 150 bin sterlin daha harcamamız gerekecek” dedi.

