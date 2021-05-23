Kutsi kimdir? Kutsi gerçek adı ne? Kutsi kaç yaşında ve nereli? Kutsi evli mi?

Lise yıllarında çevresindeki kişilerin cesaretlendirmeleri ile şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında ilk albümünü yayınlamıştır. Mimarlık eğitimi alan Kutsi, kariyerini daha farklı yönde ilerletmek istediği için mimarlığı bırakmıştır. Ceylin Ada adında bir kız çocuğu olan Kutsi, şu an bulunduğu dizide çocuk oyuncu olan Poyraz Ar’ın annesi, Sibel Ülker ile beraberdir.

KUTSİ KİMDİR?

16 Mart 1973 tarihinde Malatya’da doğan Kutsi’nin gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan’dır. Kutsi, ismini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer’den almıştır.

Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazanmıştır.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi, 2006 yılında “Doktorlar” dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır.

Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra “Kahramanlar” dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında “Doktorlar” dizisinin tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine 2010 senesinde “Doktorlar” dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür.