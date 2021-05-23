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Kutsi kimdir? Kutsi gerçek adı ne? Kutsi kaç yaşında ve nereli? Kutsi evli mi?

23.05.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48 yaşındaki başarılı sanatçı Kutsi; söz yazarlığı, besteci ve aynı zamanda oyunculuk da yapmıştır. Türkiye’nin başarılı yapımları arasında bulunan ve günümüzde de halen televizyon kanallarında verilen “Doktorlar” adlı dizide Levent Levent Atahanlı karakteri ile tanınmıştır. Birçok şarkısı da bulunana sanatçı şu an için "Benim Adım Melek" dizisinde Halil Şirhan karakterine hayat vermektedir.

Kutsi kimdir? Kutsi gerçek adı ne? Kutsi kaç yaşında ve nereli? Kutsi evli mi?

Lise yıllarında çevresindeki kişilerin cesaretlendirmeleri ile şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında ilk albümünü yayınlamıştır. Mimarlık eğitimi alan Kutsi, kariyerini daha farklı yönde ilerletmek istediği için mimarlığı bırakmıştır. Ceylin Ada adında bir kız çocuğu olan Kutsi, şu an bulunduğu dizide çocuk oyuncu olan Poyraz Ar’ın annesi, Sibel Ülker ile beraberdir.

KUTSİ KİMDİR?

16 Mart 1973 tarihinde Malatya’da doğan Kutsi’nin gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan’dır. Kutsi, ismini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer’den almıştır.

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Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazanmıştır.

doktorlar

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi, 2006 yılında “Doktorlar” dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır.

doktorlar levent

Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra “Kahramanlar” dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında “Doktorlar” dizisinin tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine 2010 senesinde “Doktorlar” dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür.

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Kutsi, oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 2008 yılında nikah masasına oturmuştur. Kutsi'nin 2009 senesinde ise kızı Ceylin Ada dünyaya gelmiştir.

benim adım melek

Kutsi, günümüzde TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Benim Adım Melek” dizisinde Halil Şirhan karakterine hayat vermektedir.

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Kutsi, “Benim Adım Melek” dizisindeki çocuk oyuncu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaktadır.


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