TREND

Kutudan çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.01.2019 11:41 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, serçe yakaladığını zannederek kutuyu yavaşça kaldıran Mesut Benli, içerisinden fırlayan kediyi görünce şoke oldu. İzleyenleri gülümseten bu anların güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

Bir şirketin muhasebe servisinde çalışan Mesut Benli, evinin bahçesindeyken ses duydu. Sesin geldiği yöne giden Benli, kutunun hareket ettiğini görünce sessizce yaklaşıp içine serçe girdiğini düşündüğü kutuyu ters çevirdi. Benli, daha sonra kuşu yakalamak için kutuyu dikkatlice kaldırmaya başladı ancak içinden bir kedi hızla kaçtı. Kediyi görünce şoke olan Benli, korkarak kaçmaya başladı ve bahçedeki direğe çarpmaktan son anda kurtuldu.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İzleyenleri gülümseten bu yaşananlar ise evdeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntünün devamında kedi, korkuttuğu Mesut Benli'nin yanına gelirken, Benli de kediyi kucağına alıp sevdi. Benli'nin arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede dikkat çekti. (DHA)

PARTNERBuzu kırdığı anda yaşandı... Öyle bir şey çıktı ki!Buzu kırdığı anda yaşandı... Öyle bir şey çıktı ki!
Bebek polise teslim oldu, Görüntüler olay yarattıBebek polise teslim oldu, Görüntüler olay yarattı
İki yaşındaki üvey kızını kemiklerini kırarak öldürdüİki yaşındaki üvey kızını kemiklerini kırarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kedi korku

En Çok Okunan Trend Haberler

İşte Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı!

İşte Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı!

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

Köylüler yıllarca kömür diye yaktı! Tesadüfen keşfedildi

Köylüler yıllarca kömür diye yaktı! Tesadüfen keşfedildi

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü!

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü yavrusunu kucağında taşıyor, bir an olsun yanından ayırmıyor

Ölü yavrusunu kucağında taşıyor!

Bebek polise teslim oldu, Görüntüler olay yarattı

Bebek polise teslim oldu, Görüntüler olay yarattı

İki yaşındaki üvey kızını kemiklerini kırarak öldürdü

İki yaşındaki üvey kızını kemiklerini kırarak öldürdü

Almanya'da bir ilk: Milletvekili cinsiyet değiştirdi

Almanya'da bir ilk: Milletvekili cinsiyet değiştirdi

Mısır piramitlerinde yıkım kararı

Mısır piramitlerinde yıkım kararı

Metro yoğunluğunu engellemek için bedava yemek servisi

Metro yoğunluğunu engellemek için bedava yemek servisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.