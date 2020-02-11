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Kütüphaneye çevirdiği muhtarlıkta çocukları okumaya teşvik ediyor

EDİRNE HABERLERİ  | 11.02.2020 16:42 | Son Güncelleme

Kütüphaneye çevirdiği muhtarlıkta çocukları okumaya teşvik ediyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de Umurbey Mahallesi Muhtarı, bir bölümünü kütüphaneye çevirdiği muhtarlıktan kitap alan çocuklara çeşitli hediyeler veriyor.

Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların kitap okuyarak kendilerini geliştirmesi için yaklaşık 10 gün önce böyle bir çalışma başlattığını söyledi.

Uygulamanın kısa sürede popüler hale geldiğini belirten Özgünden, "Çocuklar kitabı alıp okuduklarında ve sonra gelip özetini çıkardıklarında onları çeşitli hediyelerle ödüllendiriyoruz. Böyle olunca çocuklar hediyeyi baz alarak daha fazla kitap okumak istiyor." dedi.

Özgünden, uygulamanın, maddi imkansızlıklar nedeniyle kitap alamayan çocuklar için bir fırsat yarattığını ifade etti.

Kütüphanenin beklediklerinin üstünde ilgiyle karşılandığını anlatan Özgünden, "Kitap getirmek isteyen birçok kişiden telefon alıyoruz. Yaklaşık 65 kitap ödünç verdik çocuklara. Okuyanlar kitapları yavaş yavaş geri getirmeye başladı. Biz de onları ödüllendiriyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kütüphane Muhtar

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