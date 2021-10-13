YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kütür kütür turşu yapmak hayal değil! İşte enfes turşular için ipuçları

Kütür kütür turşu yapmak hayal değil! İşte enfes turşular için ipuçları

13.10.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turşular, her mevsim bolca tüketilse de kış mevsimi için yapılan hazırlıkların vazgeçilmez parçası. Tabii ki, kıvamını tutturmak, erimesini engellemek ve kütür kütür turşu hazırlamak da meziyet ister. Lezzetli ve tam kıvamında turşunun nasıl yapılacağını sizler için araştırdık. İşte sofraların vazgeçilmezi enfes turşuların yapımı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Kütür kütür turşu yapmak hayal değil! İşte enfes turşular için ipuçları

Yaz meyve ve sebzelerini saklamanın yollarından biri turşu kurmak. Ev yapımı turşular lezzetli olmanın ötesinde sağlık için de çok gerekli bir besin. Probiyotik deposu olan turşular, bağırsak florası için de çok faydalı ancak içerdiği sodyum yüzünden kontrollü tüketmekte fayda var. Salatalıktan lahanaya, bibere, havuca, domatese, fasulyeye kadar pek çok besinin turşusunu yapmak mümkün. Öte yandan, lezzetli ve kıvamında turşu yapmak ustalık isteyen bir konu. İşte erimeyen, berrak ve kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları...

ENFES TURŞULAR YAPMAK İÇİN İPUÇLARI

  • Her şeyden önce turşu yapacağınız malzemenin taze olduğundan emin olmalısınız. Tazeliğini yitirmiş olan ürünler, size yumuşak bir turşu olarak döner.

  • Turşu yapımında en önemli şey turşu suyunun hazırlanışı. Tuz, su, sirke ve limon tuzu oranını doğru ayarlamalısınız. Tuzu fazla olursa turşunuz erir. Limon tuzu fazla olursa da çok ekşi bir turşu elde edersiniz.

  • Turşu suyu için mutlaka kaya tuzunu tercih etmelisiniz. Sofra tuzları turşunun erimesine neden olur. Ayrıca marketlerde satılan "turşu yap" ürünleri tercih etmemenizde fayda var.

  • Tuzun turşu suyunda erimesini sağlamalısınız. Bunun için tuz, sirke, limon tuzu ve suyu ayrı bir kapta karıştırarak tuzun iyice erimesini sağlayabilirsiniz.

  • Turşuyu nasıl muhafaza ettiğiniz de çok önemli. İyi kapatılmamış ve hava alan turşuların suları bulanık olur. Fermente süresi de olumsuz etkilenir. Bu nedenle kapağının iyice kapalı olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca sıcak ortamlarda saklanan turşular yumuşar. Serin yerde saklamaya özen göstermelisiniz. Dilerseniz turşuyu kurduktan sonra karanlık bir yerde de saklayarak fermente süresini kısaltabilirsiniz.

  • Turşu suyu mutlaka malzemenin üzerine çıkmalı. Bunu sağlamak için bir ızgara kullanabilirsiniz.

  • Turşuyu kurmayı tercih edeceğiniz kavanozun cam olmasına dikkat etmelisiniz. Cam kavanozlar daha sağlıklıdır.

  • Turşunuza aroma katmak isterseniz defne yaprağı, maydanoz ya da asma yaprağı gibi aromatik bitkileri kullanabilirsiniz. Bunun için turşuyu kurduktan sonra kavanozun en üstüne bu bitkileri yerleştirebilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin’de toplanan üzümler pekmez, pestil, cevizli sucuğa dönüşüyorMardin’de toplanan üzümler pekmez, pestil, cevizli sucuğa dönüşüyor
PARTNEREvlilik sorusuna şaşırtan yanıt! "Tüylerim diken diken oluyor!"Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt! "Tüylerim diken diken oluyor!"
Tük kahvesinin en farklı hali! Bu ipucuyla tam kıvamında...Tük kahvesinin en farklı hali! Bu ipucuyla tam kıvamında...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Adı bile korkutmaya yetiyor! Efsane geri dönüyor

Adı bile korkutmaya yetiyor! Efsane geri dönüyor

“Burası evim” diyor! Yarım asırdır gönüllü bekçilik yapıyor

“Burası evim” diyor! Yarım asırdır gönüllü bekçilik yapıyor

“En pahalı beden” olmak için uğraşıyor! Servet harcadı

“En pahalı beden” olmak için uğraşıyor! Servet harcadı

Şimdi milyonlar kazanıyor! Çocukluk itirafı şaşırttı

Şimdi milyonlar kazanıyor! Çocukluk itirafı şaşırttı

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.