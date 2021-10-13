Kütür kütür turşu yapmak hayal değil! İşte enfes turşular için ipuçları

Yaz meyve ve sebzelerini saklamanın yollarından biri turşu kurmak. Ev yapımı turşular lezzetli olmanın ötesinde sağlık için de çok gerekli bir besin. Probiyotik deposu olan turşular, bağırsak florası için de çok faydalı ancak içerdiği sodyum yüzünden kontrollü tüketmekte fayda var. Salatalıktan lahanaya, bibere, havuca, domatese, fasulyeye kadar pek çok besinin turşusunu yapmak mümkün. Öte yandan, lezzetli ve kıvamında turşu yapmak ustalık isteyen bir konu. İşte erimeyen, berrak ve kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları...
Her şeyden önce turşu yapacağınız malzemenin taze olduğundan emin olmalısınız. Tazeliğini yitirmiş olan ürünler, size yumuşak bir turşu olarak döner.
Turşu yapımında en önemli şey turşu suyunun hazırlanışı. Tuz, su, sirke ve limon tuzu oranını doğru ayarlamalısınız. Tuzu fazla olursa turşunuz erir. Limon tuzu fazla olursa da çok ekşi bir turşu elde edersiniz.
Turşu suyu için mutlaka kaya tuzunu tercih etmelisiniz. Sofra tuzları turşunun erimesine neden olur. Ayrıca marketlerde satılan "turşu yap" ürünleri tercih etmemenizde fayda var.
Tuzun turşu suyunda erimesini sağlamalısınız. Bunun için tuz, sirke, limon tuzu ve suyu ayrı bir kapta karıştırarak tuzun iyice erimesini sağlayabilirsiniz.
Turşuyu nasıl muhafaza ettiğiniz de çok önemli. İyi kapatılmamış ve hava alan turşuların suları bulanık olur. Fermente süresi de olumsuz etkilenir. Bu nedenle kapağının iyice kapalı olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca sıcak ortamlarda saklanan turşular yumuşar. Serin yerde saklamaya özen göstermelisiniz. Dilerseniz turşuyu kurduktan sonra karanlık bir yerde de saklayarak fermente süresini kısaltabilirsiniz.
Turşu suyu mutlaka malzemenin üzerine çıkmalı. Bunu sağlamak için bir ızgara kullanabilirsiniz.
Turşuyu kurmayı tercih edeceğiniz kavanozun cam olmasına dikkat etmelisiniz. Cam kavanozlar daha sağlıklıdır.
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