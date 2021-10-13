Kütür kütür turşu yapmak hayal değil! İşte enfes turşular için ipuçları

Yaz meyve ve sebzelerini saklamanın yollarından biri turşu kurmak. Ev yapımı turşular lezzetli olmanın ötesinde sağlık için de çok gerekli bir besin. Probiyotik deposu olan turşular, bağırsak florası için de çok faydalı ancak içerdiği sodyum yüzünden kontrollü tüketmekte fayda var. Salatalıktan lahanaya, bibere, havuca, domatese, fasulyeye kadar pek çok besinin turşusunu yapmak mümkün. Öte yandan, lezzetli ve kıvamında turşu yapmak ustalık isteyen bir konu. İşte erimeyen, berrak ve kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları...

ENFES TURŞULAR YAPMAK İÇİN İPUÇLARI