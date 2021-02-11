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Küvet sahnesiyle olay olan Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK'ten ceza geldi!

11.02.2021 01:57 | Son Güncelleme:
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'nin izleyici tarafından ilgiyle izlenen Sen Çal Kapımı ve Baraj dizilerine ekrana getirdikleri sahnelerden ötürü ceza kesti. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisindeki Eda ve Serkan'ın küvet sahnesi olay olmuştu.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştıkları Sen Çal Kapımı dizisinin 28. bölümündeki Eda ve Serkan karakterlerinin olay küvet sahnesi olay olmuştu.
Ekran Alıntısı
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi, masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin müstehcen nitelikte olması nedeniyle RTÜK'ün engeline takıldı. Kurum, diziye "Türk aile yapısına aykırı olduğu" gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

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RTÜK CEZA YAĞDIRDI

TV 8'de yayımlanan "Kırmızı Oda" dizisini inceleyen üst kurul, dizide annesi tarafından küçük bir kız çocuğuna yönelik yoğun fiziksel ve psikolojik şiddete başvurulduğu gerekçesiyle sorumlu yayıncılık anlayışının yok sayıldığı görüşüne vardı ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'daki yayın ilkelerinin ihlali nedeniyle kanala para cezası uygulanmasına karar verdi.

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BARAJ, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE SINIFTA KALDI

RTÜK, FOX TV'nin bir diğer dizisi Baraj'a ise, "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığı" gerekçesi ile idari para cezası kesti.

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"Sefirin Kızı" dizisinde kadınlara yönelik baskıları teşvik eden, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı sahnelerin yer aldığı gerekçesiyle Star TV'ye para cezası uygulanmasını kararlaştıran kurul, "Çukur" dizisindeki şiddet sahneleri ile "Arıza" dizisinde küfürlerin doğrudan duyulması, Türkçenin kaba ve düzeysiz kullanımı ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek sahneler nedeniyle de Show TV'ye idari para cezası verilmesine hükmetti.


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