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Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek (8 Mayıs Çarşamba Meteoroloji hava durumu)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.05.2019 07:37 | Son Güncelleme

Meteoroloji, İstanbul ve çevresi başta olmak üzere birçok il için yağmur ve kuvvetli sağanak yağmur uyarısı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Mayıs Çarşamba (bugün) hava durumu raporuna göre, Marmara'nın iç ve doğu kesimleri ile, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğru Anadolu'nun tamamında yağış hakim olacak. Meteoroloji son hava durumu verileri ve İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu başta olmak üzere birçok ile ait güncel bilgiler haberimizde.

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek (8 Mayıs Çarşamba Meteoroloji hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve Sinop’un iç kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'da yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sabah saatlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve Sinop’un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek 8 Mayıs Çarşamba Meteoroloji hava durumu1

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek 8 Mayıs Çarşamba Meteoroloji hava durumu3

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek 8 Mayıs Çarşamba Meteoroloji hava durumu2

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek 8 Mayıs Çarşamba Meteoroloji hava durumu4

8 MAYIS ÇARŞAMBA İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek 8 Mayıs Çarşamba Meteoroloji hava durumu

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kuzeyi ile Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

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