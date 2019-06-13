Kuyu filmi bu hafta vizyona giriyor

Lee Cronin'in yönetmenliğini üstlendiği 'Kuyu', travmatik geçmişini arkasında bırakmak için oğlu ile birlikte İrlanda kırsalında sakin bir eve yerleşen bir kadının, oğlunun ormanda kaybolması sonrası kendisini içerisinde bulduğu paranoya girdabını anlatıyor.
Korku türündeki filmin başrollerinde Seana Kerslake, James Quinn Markey, Simone Kirby ve Steve Wall oynuyor.
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