Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kuyumcuda akılalmaz olay: Altın kuyruğunu görüntüleyen muhabiri darbettiler!

İçerik devam ediyor

Bolu'da altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kuyumcuda oluşan yoğunluğu görüntülemek isteyen muhabir Yağız Ekmen, işletme sahibi tarafından darbedildi.

Bolu'da edinilen bilgiye göre, Yukarı Çarşı mevkisindeki Yıldırım Beyazıt Camisi altında bulunan bir kuyumcunun önünde yoğunluk oluştu. Yoğunluğu haber yapmak üzere çekim yapmak isteyen muhabir Yağız Ekmen, işletme sahibi K.Y. ve yanındaki bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.

"SEN BİZİM EKMEĞİMİZLE Mİ OYNUYORSUN?"

"Sen bizim ekmeğimizle mi oynuyorsun?" diyen K.Y., Ekmen'i darbetti. Ekmen, yüzünden ve boynundan hafif şekilde yaralandı. Şüphelilerin, darbedilen muhabirin kamerasındaki görüntüleri zorla silmeye çalıştığı da öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Darp raporu alan muhabir Ekmen şüphelilerden şikayetçi olurken, polis ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldığı belirlenen işletme sahibi K.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca, olay sırasında işletme sahibi K.Y.'nin yanında bulunduğu öğrenilen kişinin de ifadesine başvuruldu.
Kaynak: İHA

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.401,89
6.402,81
% -0.06
17:18
Ons Altın / TL
199.360,25
199.444,43
% 0.08
17:33
Ons Altın / USD
4.500,14
4.500,76
% 0.06
17:33
Çeyrek Altın
10.243,03
10.468,59
% -0.06
17:18
Yarım Altın
20.422,04
20.937,18
% -0.06
17:18
Ziynet Altın
39.908,15
40.662,66
% -2.66
07:45
Cumhuriyet Altını
44.397,00
45.042,00
% -4.35
17:12
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Bolu Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Dev bankadan dikkat çeken 'petrol' tahmini

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.