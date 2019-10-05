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Kuyumcuyu gözyaşlarına boğan hırsızlık! Altınları çuvala böyle koyup çaldılar

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 05.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

Bursa'da, bir kuyumcunun camını satır ve balta ile kırarak içeri giren hırsızlar, 75 bin lira değerindeki altınları çuvala koyup kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, dükkan sahibi olayı gözyaşları içerisinde anlattı.

Olay Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre aynı mahalle muhtarı Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuya gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerinin kepengini açtı. Hırsızlar elinde bulunan satır ve balta ile iş yerinin camlarını kırarak içeriye girdi. Elinde bulunan çuvala altınları dolduran şüpheliler, vatandaşların kendisini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk belirlemelere göre yaklaşık 75 bin TL değerinde altın çalındığını bildirdi. Polis ekipleri kuyumcuyu soyan 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Yaklaşık 75 bin lira değerinde altın çalan şüpheliler kuyumcunun güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde şüphelilerin dükkanın camlarını balta ve satır ile kırdıkları daha sonra içeriye girdikleri görülürken yanlarında getirdikleri çuvala altın doldukları görüldü. Daha sonra fark edilmeleri üzerine yaklaşık 75 bin TL değerinde altını alıp kaçtılar. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DÜKKAN SAHİBİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İş yerine hırsız girmesiyle yıkılan mahalle muhtarı Mustafa Süleyman, İhlas Haber Ajansı muhabirine olayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Daha öncede iş yerine defalarca hırsız girdiğini belirten Süleyman, "Telefon ettiler 'muhtarım dükkanı soyuyorlar' diye koşa koşa geldim. 75 bin liralık malım çalındı. Ben çocuk okutuyorum. Bu çocukları okutmak için parmağımla kazıya kazıya kazanıyorum. Ben ne yapacağım şimdi birikimim çalındı. Yalvarıyorum hırsızı bulun. Önce levye ile kilitleri kırmışlar. Daha sonra gelip camları kırmışlar. 75 bin lira paralarım altınlarım gitti” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa kuyumcu hırsız

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