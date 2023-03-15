Kuzey'in Yıldız'ı Aslıhan Güner yeni projesiyle çok şaşırttı! Atatürk'ün annesini oynayacak

Kuzey Yıldızı dizisiyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan ve son olarak Mahsun Kırmızıgül Prestij Meselesi filminde "Semiha Topaloğlu'nu canlandıran Aslıhan Güner'in yeni projesi belli oldu.

Ünlü oyuncu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatını anlatan "Zübeyde Analar Oğullar" filminde başrol oynayacak. Güzel oyuncu filmde Zübeyde hanımın gençliğine hayat verecek. Filmin çekimleri Bergama'da başladı.

Filmin senaryosunu İlber Tekinsoy kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Cenk Yaz oturacak. Projede aynı zamanda Devrim Nas, Sitara Akbaş ve Wilma Elles yer alacak.

AFİŞ YAYINLANDI

Emre Kınay, Devrim Nas ve Sitare Akbaş gibi ünlü oyuncuların da kadrosunda yer aldığı “Zübeyde” filminin ilk afişi de yayınlandı. Aslıhan Güner, filmin ilk afiş kapağında yer aldı.

Filmin afişini Aslıhan Güner ''Bir anne dünyayı değiştirebilir sözünü yaşamıyla ve çocuğuyla kanıtlayan ve tarihe yazan Zübeyde hanımefendi… Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün biricik annesi.. Büyük bir gurur ve heyecanla..'' notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.





