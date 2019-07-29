Kuzey Kıbrıs'ta buraları görmeden dönmeyin

Kuzey Kıbrıs’ın tatil için tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden bir diğeri de Türk Lirası’nın kullanılıyor oluşu. Günümüz döviz kurlarını düşünürsek, Türk parasıyla deniz aşırı bir yerde tatil yapabilmek büyük bir avantaj. Bu sebeple Kuzey Kıbrıs özellikle bayramlarda ve yaz tatillerinde Türkiye’den yoğun ilgi görüyor. Daha çok büyük ve lüks otelleriyle tanınsa da Kuzey Kıbrıs’ta bütçenize göre uygun fiyatlı butik oteller ve pansiyonlar da bulmak mümkün. Özellikle Nisan, Mayıs veya Eylül, Ekim gibi sezon öncesi veya sezon sonu aylarında seyahat planlarsanız daha ucuz konaklama seçenekleri bulabilirsiniz. Kıbrıs’ta Nisan ayından Ekim sonu hatta Kasım ayına kadar rahatlıkla denize girebilir, plajlardan ve güneşten faydalanabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs’ta deniz sezonu oldukça uzun. Deniz suyu sıcaklıkları da kışın birkaç ay dışında her zaman yüzmeye uygun. Deniz, kum, güneş Kıbrıs seyahatiniz için en önde gelen maddeler olsa da yalnızca birkaç saatinizi ayırıp, muhteşem tarihi yapıları da görmelisiniz. İşte karşınızda Kuzey Kıbrıs’ta mutlaka ziyaret etmeniz gereken ve gezmeden dönmemeniz gereken 5 yer!...

1. GİRNE LİMANI Tarihi Girne Limanı Kuzey Kıbrıs’ın en etkileyici ve mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biri. Şehrin kalbinde yer alan liman, at nalına benzeyen şekli, masmavi denizi, rengarenk tekne, kayık ve yatları ile muhteşem bir manzaraya sahip. Eski Venedik evleri, restoranlar ve tavernalar da bu bölgede bulunuyor. Keyifli bir akşam yemeği için bu bölgedeki restoranlardan birini tercih edebilirsiniz. Güneş batmadan masadaki yerinizi alırsanız hem limanın güzel fotoğraflarını çekebilir hem de gün batımının tadını çıkarabilirsiniz. Eşsiz bir güzelliğe sahip Girne Limanı Kuzey Kıbrıs seyahatinizde mutlaka bir kaç saat ayırmanız gereken otantik bir yer. Şehrin merkezinde olduğu için ulaşım da çok kolay. Planlarınıza mutlaka bu etkileyici limanı dahil edin ve Kıbrıs’ın deniz ürünlerinden denemeyi unutmayın. 2. GİRNE KALESİ



Girne Kalesi 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından kenti korumak amacıyla inşa edilmiş bir yapı. İlk yapılış amacı adayı Arap akınlarından korumak olan kale tarihi boyunca birçok farklı uygarlığa da ev sahipliği yapmış. Bizanslılar, Lüzinyanlar, Venedikliler, Osmanlı ve İngilizlerden izler görmek mümkün. Girne Kalesi’nde gezerken kendinizi zaman tünelinde ilerliyor gibi hissedebilirsiniz. Kalenin hem mimarisi oldukça etkileyici hem de kalenin kültürel katmanları görülmeye ve hissedilmeye değer. Kale içerisinde arkeolojik bulgular, tarihi ve mimari eserler ziyaretçileri bekliyor.

Girne Kalesi Konumuyla da ilgi çekiyor. Denize sıfır ve şehir merkezindeki konumuyla kale her yıl binlerce turist için ziyaret edilecek yerlerin başında geliyor. Kalenin hem dışardan görüntüsü hem de kaleden baktığınızda şehir ve liman manzarası oldukça güzel. Bu yüzden, Kuzey Kıbrıs’ın en önemli simgelerinden biri olan Girne Kalesi’ni fotoğraflarda ve kartpostallarda bol bol görmek mümkün. Kıbrıs’a gitmişken bu kalenin bir fotoğrafını da siz çekip ölümsüzleştirmeyi unutmayın. 3. ST HİLARİON KALESİ St Hilarion Kalesi Beşparmak Dağları’nın Kuzey yamaçlarına yerleşmiş muhteşem bir yapı. Kalenin girişine araçla ulaşmak mümkün. Kale, Girne merkeze yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunuyor. Aracınızı girişe park ettikten sonra kalenin tepesine ulaşmak için merdivenleri tırmanmaya başlıyorsunuz. Girne şehrinin St Hilarion Kalesi üzerinden kuş bakışı manzarası gerçekten görülmeye değer. Denizle şehrin buluştuğu bu manzaraya ev sahipliği yapan kale, Kuzey Kıbrıs’ın belki de en güzel seyir noktalardan biri.

1100’lü yıllarda adına ilk defa rastlanan kale aslında Filistinli St Hilarion’un evi iken, ziyaretçilerin ve ilginin artması ile birlikte manastıra dönüştürülmüş. Kalede manastır kalıntılarını da görmek mümkün. Ayrıca eğer denk gelirseniz kale içinde bazı etkinlik ve festivaller de düzenleniyor. 4. BELLAPAİS MANASTIRI



Girne’nin bir diğer tarihi incisi Bellapais Manastırı. Burası Kuzey Kıbrıs’ta görülmesi gereken şahane tarihi yapılardan bir diğeri. Beşparmak dağı eteğinde bir kayalıkta oturan manastır gotik bir eser. Manastır’ın ilk sahiplerinin Selahaddin Eyyubi 1187 yılında Kudüs’ü ele geçirdiğinde Kıbrıs’a göç eden Augustinian mezhebi rahipleri olduğu biliniyor. Bellapais Manastırı’nda bir konser salonu da var ve eğer burada bir etkinliğe denk gelirseniz çok orjinal bir deneyim olacağı kesin. Şehir merkezinde oıduğunu da düşünürsek, mutlaka Kıbrıs seyahatinizde buraya vakit ayırmalısınız. Ayrıca kale çevresinde dinlenebileceğiniz ufak kafeler ve alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar bulunuyor.