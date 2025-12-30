Kuzey Kore lideri Kim'den 2026 yılında savunma kapasitesini arttırma talimatı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir askeri mühimmat fabrikasını denetleyerek çoklu roketatar sistemlerinin üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre Kim, 2026 yılında ülkenin savunma kapasitesini artırma talimatı verdi. Kim, "Üretim kapasitesi istikrarlı şekilde artırılmalı ve üretimin modernizasyonu hızlandırılmalıdır" dedi. Denetlediği tesiste üretilen çoklu roketatar sistemlerinin Kore Halk Ordusu’nun ana vurucu gücünü oluşturacağını söyleyen Kim, "Bu silah sistemi yüksek isabet oranı ve yıkıcılığıyla düşmanı yok edebilir ve stratejik saldırı aracı olarak kullanılabilir" uyarısında bulundu. Çoklu roketatar sistemlerinin tamamen yerli imkânlar ve teknolojiyle geliştirildiğini hatırlatan Kim, bunu "önemli bir başarı" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore medyası, Kim’in gerçekleştirdiği ziyaret için, "Ülkenin savaş caydırıcılığını artırma yolunda kritik bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır