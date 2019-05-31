Kuzey Kore'nin ABD temsilcisi dahil 5 kişi idam edildi iddiası

Reuters ajansının haberine göre, Güney Kore'de yayımlanan Chosun Ilbo gazetesi, adını açıklamadığı Kuzey Koreli kaynaklara dayanarak, bu kişilerin ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Şubat sonunda Vietnam'da yapılan zirvenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle idam edildiklerini iddia etti.

'ABD ADINA CASUSLUK YAPMAKLA SUÇLANDILAR'

Gazeteye göre zirve hazırlıklarından sorumlu olan söz konusu beş yetkili, ABD'nin niyetlerini anlayamadıkları için Washington adına casusluk yapmakla suçlanarak Mirim Havalimanı'nda idam edildi.

Trump'la Kim arasında Hanoi'de yapılan ikinci zirvede ABD Yönetimi, yaptırımların kaldırılması için Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasını şart koşmuştu.

Chosun Ilbo gazetesi, zirve öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşmeleri yürüten Kim Yong Chol adlı üst düzey bir yetkili ve zirvede tercümanlık yapan Sin Hye Yong'un da Çin sınırı yakınlarındaki bir 'çalışma ve yeniden eğitim' kampına gönderildiğini öne sürdü.