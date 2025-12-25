Mynet Trend

Baharatın içinden çiğ et çıktı! İşletmecinin savunması şaşkına çevirdi

Hatay'da zabıta ekipleri bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi. İş yeri denetimi sırasında baharat dolu kovanın içerisine bırakılan çiğ et ekipleri şaşkına çevirdi. Nedeni ise duyanları hayrete düşürdü.

Baharatın içinden çiğ et çıktı! İşletmecinin savunması şaşkına çevirdi

Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç'ın talimatları doğrultusunda ilçede yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen kuralları, temizlik durumu ve ürünlere ait etiket bilgileri kontrol edildi.

Baharatın içinden çiğ et çıktı! İşletmecinin savunması şaşkına çevirdi 1

Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı durumlar belirlenen işletmelere uyarılarda bulunulurken, gerekli durumlarda tutanak tutuldu. Belediye yetkilileri, halk sağlığının korunmasının öncelikli görevler arasında yer aldığını ifade ederek, denetimlerin planlama çerçevesinde Dörtyol'un tüm mahallelerinde süreceğini belirtti.

Baharatın içinden çiğ et çıktı! İşletmecinin savunması şaşkına çevirdi 2

ŞAŞIRTAN SAVUNMA

Denetimler sırasında zabıta ekiplerinin bozuk eti neden beklettiğini sorduğu esnafın eti eve götüreceğini söyleyerek kendini savunması ve başka bir işletmede de baharatın bozulmaması için esnafın içerisine çiğ et koyması zabıta ekiplerini şaşırttı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Hatay
