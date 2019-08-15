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Kuzey Kore nükleer silahları nasıl finanse ediyor?

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TEKNOLOJİ  | 15.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

Kuzey Kore hacking yönetimi ile pahalı nükleer silah programını finanse ediyor olabilir mi? Birleşmiş Milletler’e göre evet. Kuzey Kore’nin dünyadan sakladığı nükleer silah programını soruşturan Birleşmiş Milletler müfettişlerine göre, ülke desteklediği hacker grupları ile batı şirketlerinden para çalıyor.

Kuzey Kore nükleer silahları nasıl finanse ediyor?

17 ülkede düzenlenen 35 yüksek profilli hacking olayını araştıran Birleşmiş Milletler bu saldırıların arasında Kuzey Kore’yi buldu. Çalınan paraların ise Kuzey Kore devletinin kasasına gittiğini tespit ettiler. Birleşmiş Milletler’in tahminine göre, Kuzey Kore şimdiye dek 2 milyar dolar çalarak bu parayı nükleer silah programına aktardı.

Hackerlar gelir elde edebilmek için yüksek profilli finans kurumlarına ve şirketlere saldırarak yüksek fidyeler elde ediyorlar. Bu saldırılar Kuzey Kore devletinin koruması altında gerçekleştiği için saldırganlara ulaşmak ve yakalamak da mümkün olmuyor.
Saldırılardan 10 tanesinin ise, Kuzey Kore’nin “baş düşman” olarak ilan ettiği Güney Kore’ye karşı düzenlenmiş olması da şüpheleri doğruluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

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