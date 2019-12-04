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Kuzey Makedonya Kültür Bakanı İsmaili AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.12.2019 15:52 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı İsmaili AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan İsmaili, "haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh’in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı" fotoğrafını seçti.

"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız’ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını seçen İsmaili, "spor" kategorisinde İsa Terli’nin "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden değerli, güzel ve anlamlı olduğunu belirten İsmaili, haber kategorisindeki fotoğrafı Filistin meselesinin güncelliği nedeniyle seçtiğini söyledi. İsmaili, "Bildiğimiz üzere İslam dünyasında bugün birçok yara bulunuyor ancak bu en çok kanayan yara, daha güncel ve dünyadaki tüm Müslüman halkların dayanışma içerisinde olduğu ve kendilerine daha yakın hissettiği Filistin davasını anlatan bir acı." diye konuştu.

"Yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğrafın kendileri için hem dinin hem de milli buyruk olan ve ilim peşinde koşan çocukları anlatan sembolik bir fotoğraf olduğunu vurgulayan İsmaili, "spor" kategorisindeki fotoğrafı ise spor, İstanbul’un güzelliği olan Boğaz ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü birleştiren bir fotoğraf olarak niteledi.

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