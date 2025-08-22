Kuzey Tunçelli'den Altın Zafer! Milli Yüzücü Dünya Gençler Şampiyonu! Fenerbahçe sporcusunu tebrik etti...

2007 doğumlu genç yetenek, Romanya'da düzenlenen şampiyonada 800 metre serbest stilde zirveye çıktı.

Türk sporunun yükselen yıldızı Kuzey Tunçelli, Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. 800 metre serbest stilde mücadele eden 2007 doğumlu genç yetenek, 7:46.52'lik derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu zafer, Tunçelli'nin kariyerindeki önemli kilometre taşlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kuzey Tunçelli'nin bu başarısı, Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli yüzücü için bir tebrik mesajı yayımlayarak, "Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi yürekten kutluyorum," ifadelerini kullandı. Bakan Bak, Tunçelli'nin gelecekte de Türk sporuna büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

''Tebrikler Kuzey

Olimpik sporcumuz Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbest müsabakasındaki 7:46.52’lik derecesi ile ikinci kez Dünya Gençler Şampiyonu oldu.''

Tunçelli'nin bu başarısı, sadece bir madalya kazanmanın ötesinde, Türk yüzme sporunun geldiği noktayı göstermesi açısından da büyük önem taşıyor. Genç sporcu, geçtiğimiz ay Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda da altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca, geçtiğimiz yaz düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olarak da tarihe geçmişti. Olimpiyat finalinde 1500 metre serbest stilde yarışan Tunçelli, yarışı 14.41.22'lik dereceyle tamamlayarak beşinci olmuştu. Bu başarılar, Tunçelli'nin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının sinyallerini veriyor.

Kuzey Tunçelli'nin azmi, disiplini ve yeteneği, genç sporculara örnek teşkil ediyor. Onun başarısı, Türk sporunun geleceği için umut veriyor ve gençlerin spora olan ilgisini artırıyor. Türkiye, Kuzey Tunçelli gibi yetenekli sporcular sayesinde uluslararası arenada daha da başarılı olacaktır. Tunçelli'nin antrenörleri ve ailesinin de bu başarıda büyük payı bulunuyor. Onların desteği ve yönlendirmesi, Tunçelli'nin potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor.

Kuzey Tunçelli'nin Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'ndaki altın madalyası, Türk spor tarihine altın harflerle yazıldı. Bu başarı, genç sporculara ilham kaynağı olacak ve Türkiye'nin yüzme sporundaki yükselişine katkı sağlayacaktır. Tunçelli'nin gelecekteki başarıları merakla bekleniyor.