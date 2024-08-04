Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 5'inci oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m serbest finalinde 14:41.22'lik kariyerin en iyi derecesiyle olimpiyat 5'incisi oldu.

Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde yarıştı.

Final yarışını 14.41.22'lik dereceyle tamamlayan genç milli yüzücü, olimpiyat oyunlarını 5. sırada bitirdi.

Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcu olan Kuzey Tunçelli, kariyerinin en iyi derecesini yaptı.

BAKAN BAK: 16 YAŞINDA TARİH YAZDIN

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kuzey Tunçelli için bir paylaşımda bulundu.

Bakan Bak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bize bir madalyadan daha fazlasını verdin Kuzey! 16 yaşında tarih yazdın... Seni bu kürsülerde göreceğimize yürekten inanıyoruz!"