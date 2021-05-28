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Kuzey Yıldızı final yapınca kızıl saçlarına veda etti

28.05.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Yıldızı dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner dizi final yapınca imaj değişikliğine gitti. Kızıl saçlarına veda eden güzel oyuncu yeni imajını Instagram’dan paylaştı.

Kuzey Yıldızı final yapınca kızıl saçlarına veda etti

Geçtiğimiz günlerde final yapan Kuzey Yıldızı dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner, yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı. Aslıhan Güner’in sıradaki projesi merakla bekleniyor. Hayranları oyuncuyu sosyal medyadan mercek altına aldı.

ASLIHAN GÜNER’İN YENİ İMAJI

Oyuncunun bir ara Instagram hesabını kapatması ve hiç paylaşım yapmaması da şaşkınlık yaratmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan Aslıhan Güner, Instagram’a geri döndü ve hayranlarına da bir sürpriz yaptı. Güner, yeni imajıyla herkesi fazlasıyla şaşırttı.

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Aslıhan Güner, Kuzey Yıldızı dizisinde kızıl saçları ile çok beğenilmişti. 2 sezon süren dizi için saçlarını kızıla boyatan oyuncu, finalden sonra ise ilk değişikliği imajını yenileyerek yaptı.

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Aslıhan Güner
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