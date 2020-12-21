Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gökçe'den gelen acı haber Kuzey'i yıkıyor

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan, Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 26 Aralık Cumartesi ekrana gelecek olan 45. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 44. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız ile birlikte sorunlardan uzaklaşmak için kaçamak yapan Kuzey, Yıldız ile yüzleşti. Yıldız'ın kendisine olan uzak tavrından rahatsız olduğunu dile getirirken gördüğü sert tepki karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Lanetli evdeki büyük gizemi çözmeyi başaran Sefer, Ruhi ve Cevher ise 'Gizem Avcıları' olarak yeni işlerine başladılar.

Yaşananlardan sonra Yıldız, sorunlarını çözmek için soluğu terapistin yanında aldı. Terapistinin önerisi üzerine korkularının üzerine giden Yıldız, bebeklerle yakınlaşmaya karar verdi. Yaşadıkları gerilimden sonra yapım aşamasında olan evlerinde yeniden bir araya gelen Kuzey ile Yıldız, konuşarak sorunlarını çözdü. Gökçe ise Osman'ın onu affetmesi için çabalasa da bir türlü başarılı olamadı.