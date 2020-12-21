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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gökçe'den gelen acı haber Kuzey'i yıkıyor

21.12.2020 01:54 | Son Güncelleme:
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gökçe'den gelen acı haber Kuzey'i yıkıyor

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey'in Gökçe'nin durumunu açıkladığı tanıtımda aldıkları acı haberle herkes şoke oluyor. Gizem avcıları Sefer, Ruhi ve Cevher yeni görevleri için harekete geçince yine başları belaya giriyor. Kuzey'in müşterisi Şahika'nın, "Benim bu gece işim uzun" sözleri üzerine Yıldız'ın Kuzey'e ulaşamaması ise akıllarda soru işareti oluşturuyor.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan, Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 26 Aralık Cumartesi ekrana gelecek olan 45. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 44. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız ile birlikte sorunlardan uzaklaşmak için kaçamak yapan Kuzey, Yıldız ile yüzleşti. Yıldız'ın kendisine olan uzak tavrından rahatsız olduğunu dile getirirken gördüğü sert tepki karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Lanetli evdeki büyük gizemi çözmeyi başaran Sefer, Ruhi ve Cevher ise 'Gizem Avcıları' olarak yeni işlerine başladılar.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

Yaşananlardan sonra Yıldız, sorunlarını çözmek için soluğu terapistin yanında aldı. Terapistinin önerisi üzerine korkularının üzerine giden Yıldız, bebeklerle yakınlaşmaya karar verdi. Yaşadıkları gerilimden sonra yapım aşamasında olan evlerinde yeniden bir araya gelen Kuzey ile Yıldız, konuşarak sorunlarını çözdü. Gökçe ise Osman'ın onu affetmesi için çabalasa da bir türlü başarılı olamadı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

En sonunda Osman'ın gönlünü almak için babasının taktiğini uygulayan Gökçe, serenat yaptı ancak bunun karşılığında Osman, camdan aşağı bir kova su dökerek barışmayacağını gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan Gökçe, Osman'ın dolmuşuna saldırınca kendisini karakolda bulurken, Gökçe'yi kurtaran Kuzey oldu. Eve döndükten sonra her şey normale dönerken Mine'nin çığlığı ile bir anda korku dolu anlar yaşandı. Kuzey ile Yıldız, Gökçe'yi kanlar içinde baygın halde bulunca hemen hastaneye götürdü.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)
Gökçe, ameliyata alındı ve hayati tehlikeyi atlattı ancak doktorun muayenede söyledikleri herkesi şoke etti. Gökçe'nin beyin kanamasına bağlı felç geçirdiğini öğrenen Kuzey ve Yıldız, büyük bir yıkım yaşadı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

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