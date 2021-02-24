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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rusların baskını şoke ediyor! Kuzey Yıldızı yeni bölümde aksiyon dolu anlar!

24.02.2021 23:45 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 53. bölüm tanıtımı yayınlandı. Sefer'in evsizler için açılan bir evde kalmaya başladığı tanıtım eğlenceli anlara sahne oluyor. Kuzey'in kızları ve bacanaklar evdeyken aniden gelen kadın herkesi korkuturken, Rusların baskını gerilimi artırıyor. Sefer'in organ mafyasının eline düşmesi ise izleyenleri şoke ediyor.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 27 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 53. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

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Mine ve Emin'in evlilik açıklaması tüm aileyi şoke ederken, gerilim arttıkça yaptıklarının çok kötü bir şey olduğunu fark ettiler. Mine ve Emin, şaka yaptıklarını söyleyince Kuzey derin bir nefes aldı. Kuzey ve Yıldız'ın uğraşması gereken yeni sorun ise Emine oldu. Yıldız'ın hamilelik sürecini rahat geçirmesi için uğraşan Emine, evdeki düzeni değiştirip değişiklikler yapmaya başlayınca Yıldız öfkelendi. Gelin ve kaynana arasında başlayan bu gerilimden Kuzey de etkilendi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

Yıldız'ın öfkesiyle karşılaşan ve arada kalan Kuzey, ne yapacağını şaşırdı. Sonunda çareyi ise stresli ortamdan uzaklaşmakta buldu. Kuzey ve Yıldız, balayına çıkmaya karar verdi. Nahide'nin öfkesi yüzünden evden ayrılan Sefer, sokaklarda gezerken başı belaya girdi. Parasız sokakta kalan Sefer, para kazanmak için uğraşırken peşine başka adamlar takıldı. Adamlardan kaçıp kurtulmayı başaran Sefer, bir inşaata sığındı ancak kaçtığı adamları birden karşısında buldu. Sefer, tüm çabasına rağmen kurtulmayı başaramadı ve bıçaklandı. Saldırıya uğrayan Sefer'in nasıl kurtulacağı ise şimdiden merak konusu oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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