Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rusların baskını şoke ediyor! Kuzey Yıldızı yeni bölümde aksiyon dolu anlar!

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 27 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 53. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 52. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mine ve Emin'in evlilik açıklaması tüm aileyi şoke ederken, gerilim arttıkça yaptıklarının çok kötü bir şey olduğunu fark ettiler. Mine ve Emin, şaka yaptıklarını söyleyince Kuzey derin bir nefes aldı. Kuzey ve Yıldız'ın uğraşması gereken yeni sorun ise Emine oldu. Yıldız'ın hamilelik sürecini rahat geçirmesi için uğraşan Emine, evdeki düzeni değiştirip değişiklikler yapmaya başlayınca Yıldız öfkelendi. Gelin ve kaynana arasında başlayan bu gerilimden Kuzey de etkilendi.

Yıldız'ın öfkesiyle karşılaşan ve arada kalan Kuzey, ne yapacağını şaşırdı. Sonunda çareyi ise stresli ortamdan uzaklaşmakta buldu. Kuzey ve Yıldız, balayına çıkmaya karar verdi. Nahide'nin öfkesi yüzünden evden ayrılan Sefer, sokaklarda gezerken başı belaya girdi. Parasız sokakta kalan Sefer, para kazanmak için uğraşırken peşine başka adamlar takıldı. Adamlardan kaçıp kurtulmayı başaran Sefer, bir inşaata sığındı ancak kaçtığı adamları birden karşısında buldu. Sefer, tüm çabasına rağmen kurtulmayı başaramadı ve bıçaklandı. Saldırıya uğrayan Sefer'in nasıl kurtulacağı ise şimdiden merak konusu oldu