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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 58. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız ve bebeği kurtulacak mı?

31.03.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 58. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yıldız ve bebeğinin ölümle burun buruna geldiği korku dolu tanıtımda Kuzey'in acı içindeki hali herkesi derinden etkiliyor. İki aile hastanede gergin bekleyişi sürdürürken Kadıoğulları, Kuzey ve ailesine sert tepki gösteriyor. Kuzey ile Yıldız'ın bebeğinin dünyaya geldiğini gören herkes şoke olurken, Yıldız'ın sağlık durumu merakla bekleniyor.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 3 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 58. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 57. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey, kendini affettirmek için Yıldız'ı kaçırdı ancak işler planladığı gibi gitmedi. İnadından vazgeçmeyen Yıldız, Kuzey'in elinden kurtulmanın bir yolunu buldu. Yıldız, Kuzey'i peşinden koştursa da sonunda onu affetti. Mutlu ve huzurlu hayatlarına geri dönen Yıldız ve Kuzey çiftinin, bebeklerinin cinsiyetini öğrenme zamanı geldi ancak Nahide, doktorun müjdeli haberi açıklamasına fırsat vermedi. Yeğenine cinsiyet partisi düzenlemek isteyen Nahide, organizasyon için harekete geçti. Sefer ise Nahide'nin koyduğu katı kurallar sebebiyle zor anlar yaşadı. Sağlığına dikkat etmek zorunda olan Sefer, tüm çabasına rağmen Nahide'nin yasaklarını aşamadı ve istediği yemeklerden mahrum kaldı. Nahide'nin fikriyle düzenlenen cinsiyet partisi eğlence dolu anlara sahne oldu. Cinsiyeti öğrenmek için bir balonu patlatmaya çalışan Kuzey ile Yıldız çifti, sonunda müjdeli haberi öğrenmeyi başardı. Finalde Yıldız ile Kuzey'in bir oğlu olacağı öğrenilirken, müjdeli haber tüm ailede büyük bir coşkuya sebep oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Show TV Aslıhan Güner
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