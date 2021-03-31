Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 58. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız ve bebeği kurtulacak mı?

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 3 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 58. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 57. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey, kendini affettirmek için Yıldız'ı kaçırdı ancak işler planladığı gibi gitmedi. İnadından vazgeçmeyen Yıldız, Kuzey'in elinden kurtulmanın bir yolunu buldu. Yıldız, Kuzey'i peşinden koştursa da sonunda onu affetti. Mutlu ve huzurlu hayatlarına geri dönen Yıldız ve Kuzey çiftinin, bebeklerinin cinsiyetini öğrenme zamanı geldi ancak Nahide, doktorun müjdeli haberi açıklamasına fırsat vermedi. Yeğenine cinsiyet partisi düzenlemek isteyen Nahide, organizasyon için harekete geçti. Sefer ise Nahide'nin koyduğu katı kurallar sebebiyle zor anlar yaşadı. Sağlığına dikkat etmek zorunda olan Sefer, tüm çabasına rağmen Nahide'nin yasaklarını aşamadı ve istediği yemeklerden mahrum kaldı. Nahide'nin fikriyle düzenlenen cinsiyet partisi eğlence dolu anlara sahne oldu. Cinsiyeti öğrenmek için bir balonu patlatmaya çalışan Kuzey ile Yıldız çifti, sonunda müjdeli haberi öğrenmeyi başardı. Finalde Yıldız ile Kuzey'in bir oğlu olacağı öğrenilirken, müjdeli haber tüm ailede büyük bir coşkuya sebep oldu.