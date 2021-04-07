MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 59. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız bebeklerine kavuşuyor!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 59. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız bebeklerine kavuşuyor!

07.04.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 59. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kuzey ile Yıldız'ın barıştığı duygu dolu tanıtımda çift, bebeklerine kavuşuyor. Yıldız, oğluna süt veremediği için büyük bir üzüntü yaşarken, Yıldız'a destek olabilmek için herkes seferber oluyor. Yıldız'ın sütü için yararlı olacak otların peşine düşen Kuzey ve ekibi, zorlu anlar yaşıyor.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 10 Nisan Cumartesi akşamı 59. bölümüyle ekrana gelecek.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 58. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey ile Yıldız, bir erkek bebekleri olacağının haberini aldıktan sonra büyük bir sevinç yaşarken, Yıldız'ın beklenmedik rahatsızlığı hayatlarını bir anda kabusa çevirdi. Bebekleri için alışverişteyken Kuzey'in yaptığı şakaya sinirlenen Yıldız, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldıran Yıldız ve bebeğinin durumu kritikti. Kuzey, Yıldız'ın başına gelenlerden dolayı kendini suçlarken, yaşadığı büyük üzüntü herkesi derinden etkiledi. Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailelerinin hastanedeki korku dolu bekleyişi sürerken, Yıldız'ın durumu iki aile arasında da gerilime sebep oldu. Yıldız'ın annesi ve babası da Yıldız'ın başına gelenlerden Kuzey'i sorumlu tuttu. Yıldız'ın ameliyatta kalbinin durması sonucu doktorlar, bebeği erkenden almak zorunda kaldı ancak anne ve bebeği hayata tutunmayı başardılar. Yıldız'ın gözlerini açmasıyla herkes derin bir nefes aldı ancak kanamaya bağlı kısmi felç geçirdiği öğrenildi. Yıldız, hem kısmi felç geçirdiğini hem de oğlunun sezaryen ile erkenden alındığını öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Tüm bu yaşananlardan sonra Yıldız, Kuzey'i terk etti ve baba evine dönmeye karar verdi. Kuzey, Yıldız'ın söylediği sözlerden sonra finalde evlerini ateşe verdi. Seyircileri şoke eden bu anlardan sonra "Kuzey ile Yıldız'ın aşk masalı gerçekten bitti mi?" sorusunun yanıtı büyük bir merak konusu oldu.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz' Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle geri dönüyor!Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle geri dönüyor!
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Güner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.