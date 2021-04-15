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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın bebekleri Güney kaçırılıyor mu?

15.04.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 60. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kuzey ile Yıldız'ın aileleriyle birlikte iftar sofrasında buluştuğu tanıtımda iki ailenin yaşadığı keyif dolu dakikalar yüzleri güldürüyor. Kuzey ile Yıldız'ın evine giren maskeli adam dikkat çekerken, Güney'i kaçırmaya çalışması korku dolu anlara sahne oluyor.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 17 Nisan Cumartesi akşamı 60. bölümüyle ekrana gelecek.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

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Yaşadığı talihsiz hastalık sebebiyle Yıldız zor günler yaşarken, Kuzey'e de öfkeliydi. İkili arasındaki tüm ipler kopma noktasına gelmişken, Yıldız'ın attığı adımla aşık çift yeniden barıştı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

Kuzey, Yıldız'ı iyileştirmek ve mutlu etmek için tüm imkanlarıyla çabaladı. Kuzey ile Yıldız'ın bebeklerinin sağlık durumu daha iyiye giderken Yıldız, kendi bebeğini besleyemediği için büyük bir üzüntü yaşıyordu. Yıldız'ı mutlu edebilmek için tüm aile bir çare düşünmeye başlarken Nahide, bu durumu çözebilecek otların listesini yaptı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

Yıldız'ın sütünün gelmesi için başta Kuzey olmak üzere tüm aile seferber oldu ve aranan otlar zorluklarla bulundu. Finalde Kuzey'in organizasyonu ise Yıldız ve bebeğini kavuşturdu. Yıldız'ın ısrarlarına dayanamayan Kuzey, sanki yeniden doğum yapacakmış gibi onu hastaneye götürdü. Burada oğlu Güney'i kucağına alan Yıldız, tarif edilemez bir mutluluk yaşadı. Kuzey, Yıldız ve bebeklerinin bir arada olduğu bu mutlu anlar yüzleri güldürdü.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Show TV Aslıhan Güner
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