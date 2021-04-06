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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final mi yapıyor? Sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk hakkında hayranları üzen haber

06.04.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final olacak mı sorusu ile sosyal medyanın odağında yer almaya devam ediyor. Her Cumartesi saat 20:00'da yayınlanan dizi son bölümlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla çok fazla konuşulmuştu. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final mi yapıyor? İşte sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk hakkında hayranları üzen haber...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final mi yapıyor? Sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk hakkında hayranları üzen haber

Show Tv'de yayınlanan başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci gibi isimlerin yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final olacak mı sorusu ile sosyal medyanın odağında yer almaya devam ediyor. Cumartesi akşamları saat 20:00'da yayınlanan dizi son bölümlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla gündem haline gelmişti. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final mi yapıyor?

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 59. bölüm fragmanında Kuzey'in kendi evlerini ateşe verdiği tanıtımda Gökçe, Mine ve Feride korku dolu anlar yaşıyor. Yıldız, bebeğine kavuşamamanın acısını yaşarken, Kuzey'in hastanede oğullarıyla olan konuşmasını duyunca duygulanıyor. "Yıldız, Kuzey'i affedebilecek mi?" sorusunun yanıtı ise seyirci tarafından merakla bekleniyor.

TV100'ün haberine göre ise daha önce 60. bölüm’de final yapacağı açıklanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 67 veya 68. bölümde final yapacağı öğrenildi. İlgiyle izlenen dizi Haziran ayının ortasında ekranlara veda etmiş olacak.

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Show TV
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