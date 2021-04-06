Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final mi yapıyor? Sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk hakkında hayranları üzen haber

Show Tv'de yayınlanan başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci gibi isimlerin yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final olacak mı sorusu ile sosyal medyanın odağında yer almaya devam ediyor. Cumartesi akşamları saat 20:00'da yayınlanan dizi son bölümlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla gündem haline gelmişti. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final mi yapıyor?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR? KUZEY YILDIZI İLK AŞK HAKKINDA HAYRANLARI ÜZEN GELİŞME

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 59. bölüm fragmanında Kuzey'in kendi evlerini ateşe verdiği tanıtımda Gökçe, Mine ve Feride korku dolu anlar yaşıyor. Yıldız, bebeğine kavuşamamanın acısını yaşarken, Kuzey'in hastanede oğullarıyla olan konuşmasını duyunca duygulanıyor. "Yıldız, Kuzey'i affedebilecek mi?" sorusunun yanıtı ise seyirci tarafından merakla bekleniyor.

TV100'ün haberine göre ise daha önce 60. bölüm’de final yapacağı açıklanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 67 veya 68. bölümde final yapacağı öğrenildi. İlgiyle izlenen dizi Haziran ayının ortasında ekranlara veda etmiş olacak.

