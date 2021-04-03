Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Kuzey zor durumda! Yıldız ve bebeği ölüyor mu?

Her Cumartesi saat 20:00'da Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Yıldız, Kuzey’i peşinden koştursa da sonunda affetmişti ve aşıklar artık normal hayatlarına dönmüşlerdi. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI (58. BÖLÜM)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ (57. BÖLÜM ÖZETİ)

Dizinin 57. bölümünde Yıldız, Kuzey’i peşinden koştursa da sonunda affetmiş, aşıklar normal hayatlarına dönmüşlerdir. Artık bebeklerinin cinsiyetini de öğrenme zamanı gelmiştir. Hayalleri sonunda bir bir gerçekleşiyor, kendilerine musallat olan kara bulutlardan bir bir kurtuluyorlardır. Sonunda Kuzey Yıldız çifti hak ettikleri ve uğruna fazlasıyla bedel ödedikleri mutlu günlere oldukça yakındır. Her şey rüya bile olamayacak kadar güzelken Kuzey ve Yıldız’ı bekleyen sürprizle her şey bir anda tepe taklak olacaktır. Kuzey sonunda hem Yıldız’ı hem bebeğini kaybetme tehdidiyle karşı karşıyadır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (58. BÖLÜM)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.