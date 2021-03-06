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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine ara vermişti! Rahatsızlanan Aslıhan Güner’den haber var

06.03.2021 20:30 | Son Güncelleme:
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine ara vermişti! Rahatsızlanan Aslıhan Güner’den haber var

Cumartesi akşamlarına neşe katan Show Tv’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner bir süredir boyun fıtığı tedavisi görüyor. Hayranlarını endişelendiren Aslıhan Güner’in fizik tedavi süreci devam ediyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner’e bir süre önce boyun fıtığı teşhisi koyulmuştu. İki sezondur ekranda olan dizide Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, bu dizi ile birlikte hayran sayısını da arttırdı.

Güner, başrolünü İsmail Demirci ile paylaştıkları dizide, adeta gerçek bir Karadenizli gibi. Oyunculuğuyla herkesi bu duruma inandırsa da aslen Sivaslı Aslıhan Güner.

Oyuncu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile birlikte kariyerinde önemli bir çıkış da yapmış oldu. Macerası bitmeyen komedi türündeki yapımla birlikte saçlarını da kızıla boyatan Güner, yeni imajıyla da beğeni kazandı.

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KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ ÇEKİMLERİ İÇİN ORDU’DA

Dizi için Ordu’da olan Aslıhan Güner’in kısa bir süre önce rahatsızlandığı ortaya çıkmış ve hayranları büyük endişe yaşamıştı. Oyuncuya pek çok mesaj gönderen hayranları, durumunu merak etmişti.

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Aslıhan Güner, yaklaşık iki hafta süren bir rahatsızlık yaşadığını sosyal medyadan anlatırken, tedavisinin sürdüğünü ve iyiye gittiğini de belirtmişti. Oyuncu, bir süre tedavi görerek sete yeniden döndü. Fakat yaşadığı rahatsızlık şimdilik gerilese de tamamen kurtulmuş değil. Bu nedenle de fizik tedavi görmesi gerekiyor.

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Aslıhan Güner, bu durumu da yaptığı bir başka paylaşımla hayranlarına da göstermiş oldu. Oyuncu, ‘Tedaviye devam’ notuyla aşağıdaki paylaşımı yaptı…


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