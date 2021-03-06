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Masumlar Apartmanı'nın 25. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci'ye şoke eden tokat

06.03.2021 19:46 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisinden beklenen 25. bölüm fragmanı yayınlandı. İnci’nin Han gerçeğini öğrendiği fragmanda Safiye’nin İnci’ye vurduğu tokat görenleri şaşırtıyor.

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir türlü İnci ile yıldızı tutmayan Safiye, öfke patlaması yaşıyor. Sinirlerine hâkim olamayan Safiye, İnci'ye tokat atıyor.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Masumlar Apartmanı 25. yeni bölümüyle 9 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek.

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HAN VE İNCİ YÜZLEŞİYOR

Dizinin merakla beklenen yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Esat'ın çay içme teklifini kabul eden Gülben'in hayali gerçekleşirken Han'ı çöp toplarken yakalayan İnci, gözyaşları içinde uzaklaşıyor.

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SAFİYE, İNCİ'YE TOKAT ATIYOR

İnci'nin kendilerini bir doktora götürmek istediğini öğrenen Safiye ise öfkeden ne yapacağını bilemez hale geliyor. Sinirlerine hakim olmayan Safiye, tartıştığı İnci'ye herkesin içinde tokat atıyor. Han ise ablasına "Bu burada bitmedi seninle görüşeceğiz" diyerek resti çekiyor.

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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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