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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı Mine'si Aslıhan Kapanşahin'den iddialı pozlar!

15.12.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolleri İsmail Demirci ve Aslıhan Güner'in paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, geçtiğimiz mayıs ayında son bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizide evin en küçük kızı Mine'ye hayat veren genç oyuncu Aslıhan Kapanşahin, bir dergiye verdiği cesur pozlarla büyük beğeni topladı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı Mine'si Aslıhan Kapanşahin'den iddialı pozlar!

Ufak Tefek Cinayetler, Not Defteri ve Paramparça gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslıhan Kapanşahin, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Kapanşahin'in iddialı pozlarına, yorum ve beğeni yağdı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı Mine'si Aslıhan Kapanşahin'den iddialı pozlar!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı Mine'si Aslıhan Kapanşahin'den iddialı pozlar!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı Mine'si Aslıhan Kapanşahin'den iddialı pozlar!

21 yaşındaki oyuncu, Karabük'te dünyaya geldi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı Mine'si Aslıhan Kapanşahin'den iddialı pozlar!

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro eğitimi alan Aslıhan Kapanşahin, 2009 yılında ekran macerasına başladı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı Mine'si Aslıhan Kapanşahin'den iddialı pozlar!

Arka Sokaklar, Ölümsüz Kahramanlar, Sessiz Fırtına, Yeter gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği 'Nilay' karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı Mine'si Aslıhan Kapanşahin'den iddialı pozlar!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan güzel oyuncunun Instagram'da 1 buçuk milyon takipçisi bulunuyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı Mine'si Aslıhan Kapanşahin'den iddialı pozlar!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı Mine'si Aslıhan Kapanşahin'den iddialı pozlar!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı Mine'si Aslıhan Kapanşahin'den iddialı pozlar!


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Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Kapanşahin
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