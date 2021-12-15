Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı Mine'si Aslıhan Kapanşahin'den iddialı pozlar!

Ufak Tefek Cinayetler, Not Defteri ve Paramparça gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslıhan Kapanşahin, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Kapanşahin'in iddialı pozlarına, yorum ve beğeni yağdı.

21 yaşındaki oyuncu, Karabük'te dünyaya geldi.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro eğitimi alan Aslıhan Kapanşahin, 2009 yılında ekran macerasına başladı.

Arka Sokaklar, Ölümsüz Kahramanlar, Sessiz Fırtına, Yeter gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği 'Nilay' karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan güzel oyuncunun Instagram'da 1 buçuk milyon takipçisi bulunuyor.



