Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı izle | Kuzey yönetmen oluyor!

Her Cumartesi saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Güney bebek, farkında olmasa da oldukça büyük bir tehlike atlatmıştı. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI (63. BÖLÜM)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ (62. BÖLÜM)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 62. bölümünde Güney bebek, farkında olmasa da oldukça büyük bir tehlike atlatmıştır. Bu olay, başta Kuzey’in kızları olmak üzere herkese büyük bir ders olmuştur. Kuzey, artık biricik oğlunu gözünün önünden ayırmamaya karar verir. Fakat Kuzey’in bu çabası, onun bütün çocuklarını koruyabileceği anlamına gelmemektedir. Kuzey, oğlunun, kızlarının ve biricik aşkının mutlu olması için elinden gelenin fazlasını yapacaktır. Fakat herkesi aynı anda mutlu edebilmesi ve koruyabilmesi mümkün değildir. Bunu herkes yaşayarak görecektir.



