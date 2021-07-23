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Kuzey Yıldızı’nın Feride’si Gizem Güneş’ten aşk itirafı: Sevgilim var! Gizem Güneş kimdir?

23.07.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4N1K İlk Aşk, Kanatsız Kuşlar, İçimdeki Fırtına, Her Şey Yolunda Merkez, Binbir Gece, Sesinde Aşk Var, Moya-Hitit Yıldızı, Shrek Müzikali, Aslan Kral Müzikali ve Allattin gibi dizi, film ve tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Gizem Güneş, katıldığı bir YouTube kanalında sevgilisi olduğunu itiraf etti. Güzel oyuncu Gizem Güneş, kendisine sorulan sorulara birbirinden samimi cevaplar verdi.

Kuzey Yıldızı’nın Feride’si Gizem Güneş’ten aşk itirafı: Sevgilim var! Gizem Güneş kimdir?

Yakın zaman önce ilişkisinin başladığını vurgulayan Gizem Güneş, sevgilisi hakkında ser verip sır vermedi. Henüz 12 yaşındayken Binbir Gece gibi önemli bir projede kendisine yer bulan Gizem Güneş, Kanatsız Kuşlar dizisinde oynadığı Cemre karakterini çok sevdiğini söyledi.

GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?

Boyu ile ilgili tartışmalara noktayı koyan ünlü oyuncu Gizem Güneş, tam olarak 1,70 boyunda olduğunu ve yay burcu olduğunu söyledi. Aslen İstanbullu olduğunu vurgulayan Gizem Güneş, babaannesinin Bulgaristan’dan göçtüğünü, anneannesinin Suriye’den geldiğini, anne tarafının Arnavut göçmeni olduğunu kaydetti.

30 Kasım 1995 yılında doğan Gizem Güneş, aslen İstanbullu olduğunu açıkladı. Fatih Sultan Mehmed İlköğretim Okulunda okuduktan sonra Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi’nde liseyi tamamlayan Gizem Güneş, ardından Maramara Üniversitesi’nde Fransızca Öğretmenliği bölümünde eğitim gördü.

Kuzey Yıldızı’nın Feride’si Gizem Güneş’ten aşk itirafı: Sevgilim var! Gizem Güneş kimdir?

Kaan isminde bir kardeşinin olduğunu söyleyen Gizem Güneş, kardeşinden 7,5 yaş büyük olduğunu aktardı. Henüz 12 yaşındayken Binbir Gece dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım atan Gizem Güneş, TV’ye verdiği uzun arayı müzikal yaparak değerlendirdiğini ifade ederek, üniversiteye hazırlandığı dönemde Her Şey Yolunda Merkez projesinde oynadığını belirtti.

Ondan sonra İçimdeki Fırtına dizisinde yer alan Gizem Güneş, Kanatsız Kuşlar, 4N1K İlk Aşk ve en son Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayranlarının karşısına çıktı. Güneş, bunların dışında bir de Sesinde Aşk Var filminde de oynadı.

Kuzey Yıldızı’nın Feride’si Gizem Güneş’ten aşk itirafı: Sevgilim var! Gizem Güneş kimdir?

Çok küçükken dans ile ilgilendiğini ifade eden Gizem Güneş, 6 yaşında bale yaparken, modern dans eğitimi aldı ve önemli müzikallerde başrol oynadı.

Ailesinin emekli olduğunu ancak hem annesinin hem de babasının amatör olarak tiyatro ve dans ile uğraştığını söyleyen Gizem Güneş, ‘’Benim ailem, eğlenceli ve güzel bir aile diye düşünüyorum bence.’’ ifadelerini kullandı.

4N1K İlk Aşk yapımında Bade karakterine hayat verdiğini anımsatan Gizem Güneş, oynadığı rol nedeniyle ‘’kötülük yapan bir kız’’ olduğu için çok tepki aldığını kaydederek, özellikle sosyal medyada çok küfür yediğini anlattı.

‘’KANATSIZ KUŞLAR HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU’’

Kanatsız Kuşlar dizisi ile ilgili, ‘’Benim için hayatımın dönüm noktası oldu.’’ diyen Güneş, Cemre karakterinin iyi niyetli ve cahil bir kız olduğunu ve para kazanma hırsının bulunduğunu söyleyerek, Cemre’yi oynamayı çok sevdiğini açıkladı.

GİZEM GÜNEŞ’İN SEVGİLİSİ KİM?

Aynı programda, ‘’Gizem Güneş’in sevgilisi var mı?’’ sorusunu, ‘’Var Allah kahretmesin’’ diyerek, tebessümle yanıtlayan Gizem Güneş, ‘’Bu kadar cevaplayacağım, ay terledim.’’dedi. Bu bilgiyi ilk kez söylediğini vurgulayan Gizem Güneş, ilişkisinin yeni başladığını duyurdu.

Estetiğe karşı olmadığını kaydeden Gizem Güneş, şu an için hiçbir şekilde vücudunda estetik olmadığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Gizem Güneş
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