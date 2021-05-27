Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konukları kimdir? Bu hafta hangi ünlü isimler katılacak?

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her Cuma birbirinden renkli isimleri konuk ediyor. 28 Mayıs Cuma günü yayınlanacak olan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının konukları yayınlanan fragmanla birlikte belli oldu. Gönüllere taht kuran isimler Cuma akşamı Volkan Konak’ın programına buluşacak.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK PROGRAMININ KONUKLARI KİMLER?

Cuma günü müziğe doymak isteyen izleyiciler Star TV ekranlarında Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın programında buluşuyor. KaradenizProgramın bu haftaki konukları Haluk Levent, Melek Mosso ve Sakiler olacak.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK PROGRAMI İLE MÜZİK ŞÖLENİ YAŞANACAK

Karadeniz’in sevilen ismi Volkan Konak, her Cuma Star TV ekranlarında Kuzeyin Oğlu Volkan Konak isimli programıyla izleyicilere büyük bir müzik keyfi yaşatıyor. Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Volkan Konak, gerek düetleriyle gerek tek başına söylediği eserleriyle Star TV izleyenlerinin kulaklarının pasını siliyor. Bu hafta rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent ve farklı tarzıyla caz müziği yaparak sesiyle tüyleri diken diken eden Melek Mosso ve Sakiler olacak. Bu müzik şölenini kaçırmayın.