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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konukları kimdir? Bu hafta hangi ünlü isimler katılacak?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
27.05.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Konak’ın sunuculuğunu üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konukları belli oldu. Volkan Konak, 6. bölümdeki konuklarıyla izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Bu hafta hem rock’a hem de caz’a doyacağız.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konukları kimdir? Bu hafta hangi ünlü isimler katılacak?

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her Cuma birbirinden renkli isimleri konuk ediyor. 28 Mayıs Cuma günü yayınlanacak olan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının konukları yayınlanan fragmanla birlikte belli oldu. Gönüllere taht kuran isimler Cuma akşamı Volkan Konak’ın programına buluşacak.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK PROGRAMININ KONUKLARI KİMLER?

Cuma günü müziğe doymak isteyen izleyiciler Star TV ekranlarında Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın programında buluşuyor. KaradenizProgramın bu haftaki konukları Haluk Levent, Melek Mosso ve Sakiler olacak.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK PROGRAMI İLE MÜZİK ŞÖLENİ YAŞANACAK

Karadeniz’in sevilen ismi Volkan Konak, her Cuma Star TV ekranlarında Kuzeyin Oğlu Volkan Konak isimli programıyla izleyicilere büyük bir müzik keyfi yaşatıyor. Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Volkan Konak, gerek düetleriyle gerek tek başına söylediği eserleriyle Star TV izleyenlerinin kulaklarının pasını siliyor. Bu hafta rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent ve farklı tarzıyla caz müziği yaparak sesiyle tüyleri diken diken eden Melek Mosso ve Sakiler olacak. Bu müzik şölenini kaçırmayın.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konukları kimdir? Bu hafta hangi ünlü isimler katılacakk

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK’TA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Kuzeyin oğlu Volkan Konak programı geçen hafta da birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi. 21 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarından izleyici ile buluşan Kuzeyin oğlu Volkan Konak’ın konukları türküleriyle her dönem kendini dinleten Zara, arabesk müziğinin ünlü ismi Cengiz Kurtoğlu, hem oyunculuğu hem de sesiyle dikkat çeken Savaş Özdemir vardı. Programda şarkıların, türkülerin yanı sıra, hem Volkan Konak hem de konuklar izleyicileri kahkahaya boğdu.

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Star TV
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