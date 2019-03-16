Kuzuların annelerine kavuşma anı böyle görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, beraberinde veteriner hekimden oluşan ekiple Ankara'nın Bala ilçesinde bulunan bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde denetimler gerçekleştirdi. İşletmede bulunan küçükbaşların kontrollerinin ardından veterinerler tarafından aşılamaları yapıldı, gebe olanların ultrason ile son durumları değerlendirildi. Yavru küçükbaş hayvanlara ise küpeleme yapıldı.

İlkbahar dönemi olması nedeniyle küçükbaş ve büyükbaşlarda doğum sürecinin başladığını ve neredeyse tamamlandığını dile getiren Korkmaz, bakanlık olarak ikiz doğumları arttırmaya yönelik bir takım çalışmalar yapıldığını aktardı.

Hayvancılığın geliştirilmesi noktasında eğitim ve destekleme çalışmalarının da devam ettiğini belirten Korkmaz, "2018 yılı içerisinde 30 bine yakın çiftçimizi eğitime aldık. Teknik geziler, konferanslar, paneller, tarla günleri yani çiftçimizin modern tarım tekniklerini yerinde görmesi adına 30 bin çiftçimizi eğitime aldık. Eğitimli çiftçileri bakanlık olarak da destekliyoruz" diye konuştu.

(İHA)

