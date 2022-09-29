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KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

29.09.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim öğretim döneminin gelmesiyle binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde KYK burs ve kredi başvuruları yer aldı. Her yıl KYK tarafından binlerce öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Bununla birlikte öğrencilerin gözleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) çevrildi. Peki KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuruları hakkındaki detaylar, on binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere KYK burs başvuruları geçen sene kasım ayında başlamıştı. Peki KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Güncel bilgi paylaşıldığında, haberimizde yer alacak. Başvuruların ekim ayının sonu ya da kasım ayının başlarında açılması bekleniyor.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik kartının son hanesine göre yapılıyor. Başvuruların alınması ve sonuçların açıklanmasının ardından burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin kimlik kartlarının son hanesine göre hesaplarına yatacak.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK BURSUNUN KESİLME SEBEPLERİ

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.


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Anahtar Kelimeler:
KYK burs kredi
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