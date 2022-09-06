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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır?

06.09.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt başvuru sonuçları merakla bekleniyor. KYK yurtları için başvurular tamamlanmış durumdayken sonuçların açıklanması dört gözle bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır? İşte yanıtı...

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman, hangi gün açıklanacağı merak konusu oldu. KYK yurt başvuruları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ile başlamıştı. Şehir dışında üniversite okuyan adayların barınma ihtiyacını karşılayacak olan KYK yurtları için başvurular sona erdi. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih bir çok kişi tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. İşte 2022 KYK yurt başvuru detayları...

kykk

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününden itibaren başlamıştı. E-devlet üzerinden yapılan başvurular 28 Ağustos Pazar günü saat 23.59 itibariyle sonlanmış oldu.

kyk yurt odası

KYK yurt sonuçları sıklıkla sorgulansa da sonuçlar henüz açıklanmadı. Bununla birlikte Ağustos ayının sona ermesinin ardından 2022-2023 akademik takvimin başlamasına kısa süre kalması sebebiyle KYK yurt başvuru sonuçlarının Eylül ayının ilk veya ikinci hafta açıklanması beklenmekte.

GSB’ye yurt başvurusunda bulunan pek çok öğrencinin cep telefonuna mesaj geldi. KYK yurt başvuru sonuçlarının ilan edildiği düşünüldü. Ancak olayın sonrasında bu mesajın bakanlığın rutin bir tanıtım uygulaması olduğu öğrenildi.

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KYK Gençlik ve Spor Bakanlığı kyk yurt
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