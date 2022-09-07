KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı!

KYK yurt sonuçları açıklandı. 7 Eylül 2022 Çarşamba günü Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama sonrası birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte 2022-2023 GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı...

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Ağustos'ta başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos Pazar günü sona erdi.

KYK yurt başvuru sonuçları 7 Eylül 2022 Çarşmba günü itibariyle açıklandı.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama

