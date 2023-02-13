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KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? Depremzedeler yurtlara yerleştiriliyor!

13.02.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt ücretleri ödenecek mi, sorusunun yanıtı 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası, konutları yıkılan veya hasarlı olan vatandaşlara ilişkin alınan karar sebebiyle merak konusu oldu. Depremzedeler yurtlara yerleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 2023 KYK yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İşte detaylar...

KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? Depremzedeler yurtlara yerleştiriliyor!

KYK yurt ücretleri ödenecek mi, sorusunun yanıtı 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası, konutları yıkılan veya hasarlı olan vatandaşlara ilişkin alınan karar sebebiyle merak konusu oldu. Depremzedeler yurtlara yerleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 2023 KYK yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İşte detaylar...

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2023 KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

KYK yurt ücretleri ödenip ödenmeyeceği merak edilirken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

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"200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde misafir ediyoruz." diyen Bakan Kasapoğlu, Bakan Kasapopoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Ailesi deprem bölgesinde olup yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Tüm öğrencilerimizin yurtlarımızda kalmaları yönünde planlamayı yapıyoruz. Hiçbir gencimizin mağdur olmasına izin vermedik, vermeyiz."

KYK yurt ücretleri, konusunda şu an için bir açıklama yapılmadı.

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2023 ŞUBAT AYI KYK YURT ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yurtlara yerleştirilen depremzedelere ilişkin bilgi verdi.

KYK ücretlerinin alınması beklenmiyor. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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