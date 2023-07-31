EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB ile 2023-2024 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB ile 2023-2024 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

31.07.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt ve burs başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. YKS tercih süreci tüm hızıyla devam ederken, diğer yandan gözler KYK başvuru tarihlerine çevrilmiş durumda. Öğrenciler ve veliler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaları güncel olarak takip ediyorlar. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB ile 2023-2024 KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihte, ayın kaçında olacak? İşte tüm detaylar...

2023-2024 KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine hem burs hem de yurt desteği veriliyor. Bursun yanı sıra öğrenciler geri ödemeli kredi de alabiliyorlar. Tüm bu imkanlardan yararlanmak isteyenler son dakika açıklamalarını anbean takip ediyorlar. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB ile 2023-2024 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte tüm merak edilenler...

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt ve burs başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir başvuru tarihi de açıklanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra YKS yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde başlamıştı.

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Bu yılda KYK burs ve yurt başvurularının benzer tarihlerde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi tarihler duyurulduğunda detaylar eklenecektir.

kyk yurt odası

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.

Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

kyk burs

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS yerleştirme sonuçları ilan edildi!LGS yerleştirme sonuçları ilan edildi!
Binlerce kişi KPSS için ter döktü! Birinci oturum tamamlandıBinlerce kişi KPSS için ter döktü! Birinci oturum tamamlandı
YKS'de tercih maratonu başladıYKS'de tercih maratonu başladı
Anahtar Kelimeler:
kyk burs başvuruları başladı mı kyk burs başvuruları ne zaman? kyk yurt kyk yurt sonucları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.