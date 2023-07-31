2023-2024 KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine hem burs hem de yurt desteği veriliyor. Bursun yanı sıra öğrenciler geri ödemeli kredi de alabiliyorlar. Tüm bu imkanlardan yararlanmak isteyenler son dakika açıklamalarını anbean takip ediyorlar. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB ile 2023-2024 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte tüm merak edilenler...

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt ve burs başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir başvuru tarihi de açıklanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra YKS yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde başlamıştı.

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Bu yılda KYK burs ve yurt başvurularının benzer tarihlerde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi tarihler duyurulduğunda detaylar eklenecektir.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.

Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

