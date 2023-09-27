KYK YURTLARI AÇILIŞ TARİHİ 2023 - 2024: GSB KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?

KYK yurtlarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlaması ile beraber KYK yurtları açılıyor. Birçok öğrenci internette araştırma yapıyor. 2023-2024 KYK yurt açılış tarihine ilişkin ayrıntılar haberimizde...
KYK yurtları açılış tarihi henüz duyurulmadı.
KYK yurtları çoğunlukla üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlaması ile KYK yurtları açılıyor.
KYK yurtlarının açılış tarihleri illere göre de değişiklik göstermektedir.
Konuya dair detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
KYK yurt ücretleri 2023-2024 dönemi için en düşük 345 TL'den başlıyor. Aylık ücretler yurt tipine göre 570 TL'ye kadar artabiliyor.
İşte, 2023 - 2024 KYK yurt ücretleri:
TİP1
Ücret: 345 lira
Depozito: 855 lira
TİP2
Ücret:405 lira
Depozito: 1020 lira
TİP3
Ücret:405 lira
Depozito: 1020 lira
TİP4
Ücret: 480 lira
Depozito: 1100 lira
TİP5
Ücret:510 lira
Depozito: 1200 lira
TİP6
Ücret: 570 lira
Depozito: 1365 lira
Kıbrıs
Ücret: 750 lira
Depozito: 1620 lira