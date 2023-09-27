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KYK YURTLARI AÇILIŞ TARİHİ 2023 - 2024: GSB KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?

27.09.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurtlarının açılış tarihi, üniversitelerde 2023-2024 eğitim dönemi yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere yurtlar için 1. yedek ve 2. yedek sonuçlar bir süre önce erişime açılmıştı. Birçok kişi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruları inceliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt açılış tarihi ise arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte, 2023-2024 KYK yurt açılış tarihi ile ilgili detaylar...

KYK yurtlarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlaması ile beraber KYK yurtları açılıyor. Birçok öğrenci internette araştırma yapıyor. 2023-2024 KYK yurt açılış tarihine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtları açılış tarihi henüz duyurulmadı.

KYK yurtları çoğunlukla üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlaması ile KYK yurtları açılıyor.

KYK yurtlarının açılış tarihleri illere göre de değişiklik göstermektedir.

Konuya dair detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023-2024 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK yurt ücretleri 2023-2024 dönemi için en düşük 345 TL'den başlıyor. Aylık ücretler yurt tipine göre 570 TL'ye kadar artabiliyor.

İşte, 2023 - 2024 KYK yurt ücretleri:

TİP1

Ücret: 345 lira

Depozito: 855 lira

TİP2

Ücret:405 lira

Depozito: 1020 lira

TİP3

Ücret:405 lira

Depozito: 1020 lira

TİP4

Ücret: 480 lira

Depozito: 1100 lira

TİP5

Ücret:510 lira

Depozito: 1200 lira

TİP6

Ücret: 570 lira

Depozito: 1365 lira

Kıbrıs

Ücret: 750 lira

Depozito: 1620 lira

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