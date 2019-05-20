SPOR

Kylian Mbappe'den ayrılık sinyali

FRANSA HABERLERİ  | 20.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, bu yaz takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

Kylian Mbappe'den ayrılık sinyali

Ligue 1'de yılın futbolcusu seçilen Fransız oyuncu, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi.

'İnişler çıkışlar olsa da sonunda ligi kazanmayı bildik' diyen Mbappe, "Burada çok şey keşfetsem de artık daha fazla sorumluluk almam gerektiğini hissediyorum. Umarım ki bu PSG'de olur, bundan çok mutlu olurum ama başka, yeni bir projede de olabilir" dedi.

Geçtiğimiz yaz Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi de yaşayan hücumcu, bu sezon PSG ile 42 resmi maça çıkıp 38 gol ve 17 asistle oynadı. Mbappe ile özellikle İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in ilgilendiği biliniyor.


Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Neymar'a 3 maç cezaNeymar'a 3 maç ceza
Mbappe'ye 3 maç ceza Mbappe'ye 3 maç ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
psg Kylian Mbappe

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

''İlk defa kavgada ben yoktum''

''İlk defa kavgada ben yoktum''

Ve Selçuk açıkladı! 'Birkaç gün sonra...'

Ve Selçuk açıkladı! 'Birkaç gün sonra...'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

PSG teklifini hazırladı

PSG teklifini hazırladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve Mbappe'yi açıkladı! Real Madrid sözleri

Ve Mbappe'yi açıkladı! Real Madrid sözleri

PSG oynamadan şampiyon

PSG oynamadan şampiyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kylian Mbappe'den ayrılık sinyali

Mbappe'den kafa karıştıran sözler

Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'a 3 maç ceza

Neymar'a 3 maç ceza

Fransa Futbol Federasyonu'ndan Mbappe'ye 3 maç ceza

Mbappe'ye 3 maç ceza

Lille'in Nimes'i 5-0 yendiği maçta Zeki Çelik bu sezonki ilk golünü attı

Zeki attı, Lille farka koştu!

Fransa Kupası'nı Paris Saint-Germain'i 6-5 yenen Rennes kazandı

Fransa Kupası'nı Rennes kazandı

UEFA'dan Neymar'a 3 maç ceza

Neymar'a ağır fatura

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.