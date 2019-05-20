Kylian Mbappe'den ayrılık sinyali

Ligue 1'de yılın futbolcusu seçilen Fransız oyuncu, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi.

'İnişler çıkışlar olsa da sonunda ligi kazanmayı bildik' diyen Mbappe, "Burada çok şey keşfetsem de artık daha fazla sorumluluk almam gerektiğini hissediyorum. Umarım ki bu PSG'de olur, bundan çok mutlu olurum ama başka, yeni bir projede de olabilir" dedi.

Geçtiğimiz yaz Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi de yaşayan hücumcu, bu sezon PSG ile 42 resmi maça çıkıp 38 gol ve 17 asistle oynadı. Mbappe ile özellikle İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in ilgilendiği biliniyor.



