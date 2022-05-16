Kylian Mbappe transfer tamam! Resmen duyurdular! İmza parası ağızları açık bırakacak cinsten...

Fransız devi PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Fransız yıldız Mbappe, ülkesinden ayrılıyor... Her zaman hayalinin Real Madrid'de forma giymek istediğini belirten yıldız oyuncu, İspanyol devinin teklifini kabul etti.

RESMEN DUYURDULAR! ANLAŞMA TAMAM

Mbappe, Real Madrid'den imza parası olarak 100 milyon euro alacak. The Athletic gazetesinde yer alan habere göre transfer mutlu sonla bitti. PSG ise Mbappe'nin takımda kalması için son bir teklif yapacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Real Madrid, Mbappe ile 5 yıllık sözleşme üzerine anlaştı.

Yıllık 25 milyon Euro (Vergiler hariç)

İmza parası 100 milyon Euro



