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  4. Kylian Mbappe transfer tamam! Resmen duyurdular! İmza parası ağızları açık bırakacak cinsten...

Kylian Mbappe transfer tamam! Resmen duyurdular! İmza parası ağızları açık bırakacak cinsten...

16.05.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın transferi tamamlanmak üzere. PSG ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldız, Real Madrid'in sözleşme teklifini kabul etti. İspanyol devi Mbappe'ye 5 yıllık sözleşme önerdi.

Kylian Mbappe transfer tamam! Resmen duyurdular! İmza parası ağızları açık bırakacak cinsten...
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransız devi PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Fransız yıldız Mbappe, ülkesinden ayrılıyor... Her zaman hayalinin Real Madrid'de forma giymek istediğini belirten yıldız oyuncu, İspanyol devinin teklifini kabul etti.

RESMEN DUYURDULAR! ANLAŞMA TAMAM

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Mbappe, Real Madrid'den imza parası olarak 100 milyon euro alacak. The Athletic gazetesinde yer alan habere göre transfer mutlu sonla bitti. PSG ise Mbappe'nin takımda kalması için son bir teklif yapacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI

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Real Madrid, Mbappe ile 5 yıllık sözleşme üzerine anlaştı.

Yıllık 25 milyon Euro (Vergiler hariç)
İmza parası 100 milyon Euro


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