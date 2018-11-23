Kylie Jenner 2019 takvimi çıkardı! Seksi pozlar

Kardashian/Jenner ailesinin en zengin üyesi olan Kylie Jenner, her yıl çıkardığı ve artık gelenekselleşen takvimini bu yıl da çıkardı.

Kylie Jenner’ın 2019 takvimi, 21 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızının farklı kıyafetlerle verdiği pozları içeriyor.

900 milyon dolarlık servetiyle Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg'i bile sollayan Jenner, turuncu renkteki lüks aracı Lamborghini ile de poz verdi.

Takvimde yer alan fotoğraflardan birinde Jenner, küçük kızı Stormi ile görülüyor.

ABLASINI BİLE SOLLADI

Jenner, Londra merkezli küresel moda araştırma platformu Lyst’in dün yayınladığı moda alanında 2018’in en etkileyici isimleri listesinde birinci sırada yer almasıyla gündeme geldi. Jenner, ikinci sırada yer alan ablası Kim Kardashian’ı da etki açısından sollamış oldu.

2015 yılında kendi adını kullanarak piyasaya sürdüğü ve saniyeler içinde tükenen The Kylie Lip Kit isimli rujları sayesinde servet sahibi olan Jenner, kendi kurduğu kozmetik markası Kylie Cosmetics ile servetine servet katmaya devam ediyor.

Jenner, Forbes tarafından Temmuz 2018’de yayınlanan “kendi servetini yapan 60 kadın” listesinde 27’nci sırada yer almış, genç yaşında zenginleşme başarısıyla Forbes dergisine kapak olmuştu.

