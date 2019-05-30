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Kylie Jenner arabasıyla uyumlu süper minisiyle olay oldu!

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ÜNLÜLER  | 30.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

"Paraya para demeyen" bir ailenin içine doğan Kylie Jenner, bununla da yetinmedi. Girişimleri sayesinde birçok yaşıtının hayal bile edemeyeceği bir servetin sahibi olan Jenner arabası ve süper mini elbisesinin fiyatıyla yine gündem oldu.

Kylie Jenner arabasıyla uyumlu süper minisiyle olay oldu!

Henüz 21 yaşında ama kelimenin tam anlamıyla 'yürüyen kasa' gibi. Geçen yıl Forbes dergisi tarafından 30 yaşın altındaki en genç milyarder unvanı verilen Kylie Jenner'ın serveti dudak uçuklatıyor.

97 bin TL'lik elbisenin ardından Jenner şimdi de arabası ve mavi minisiyle olay oldu.

Jenner, 2300 dolarlık mini mavi elbisesini giydi, elbiseyle uyumlu renkteki buz mavisi 400 bin dolarlık lüks aracına bindi ve gece gezmesine çıktı.

Durum böyle olunca da elbette bütün bakışları üzerinde topladı, gazete ve internet sitelerinde manşetleri kimseye kaptırmadı.

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Kylie Jenner, o gece gezmesinden birkaç gün önce de sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmuştu. Jenner o paylaşımlarda da sevgilisinin hediye ettiği elmaslarla kaplı 50 bin dolarlık değerli saatini takipçileriyle paylaşmıştı.

Kylie Jenner, sevgilisi Travis Scott ile birlikte Beverly Hills'te satın aldığı 13. 45 milyon dolarlık malikanesiyle de çok konuşulmuştu.


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