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Kylie Jenner'dan yeni ev pozları! Malikanesi olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 09:57 | Son Güncelleme

Kardashian/Jenner ailesinin son dönemde en çok konuşulan ismi olan Kylie Jenner, emlak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Jenner, satın aldığı yeni malikanesinde ilk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyanın en genç zengini unvanını alan Kylie Jenner, servetini yaptığı yatırımlarla güvence altına almayı planlıyor. Los Angeles bölgesinde emlak yatırımı bulunan Jenner, geçtiğimiz günlerde yeni bir ev daha aldı.

Şehrin en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te bir malikane satın alan magazin yıldızı, evinde çekildiği ilk pozlarını Instagram'da yayınladı.

Ev için 36.5 milyon doları gözden çıkaran Jenner, ilk başta 45 milyon dolar isteyen ev sahibi ile sıkı bir pazarlığa girerek orta yolu buldu.

Attığı her adımda takip edilen 22 yaşındaki milyarderin malikanesinin, 7 yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı geniş bir alanı bulunan evin içinde spor salonundan sinema alanına kadar birçok imkanı mevcut.

Jenner'ın bu evi almasının sebebi biraz da tatil tarzını yaratmak... Ev haberi; Jenner'ın tatil mekanı olarak yabancı basında yer buldu.

ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ

Jenner, yeni malikanesini kendi zevklerine göre usta isimlerle dekore ettirdi. Çalışma sonucu evin belli odaları kızının oyuncaklarıyla rengarenk döşendi. Bazı odalar da daha klasik bir tarzda düzenlendi.

Jenner'ın evinde en çok dikkat çeken yerleri ise ayakkabı ve çanta odaları. Kendi tarzına göre düzenlenen bu odalar adeta bir mağazayı andırıyor.

Kylie Jenner, kızı Stormi Webster ile California'da zenginlerin yaşadığı Hidden Hills'te yaşamını sürdürüyor. Ancak 4 yıl önce 12 milyon dolara aldığı bu ev dışında da evleri bulunuyor.


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