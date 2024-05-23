SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı sürprizi! Resmen belli oldu

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, son oynanan Galatasaray derbisinde yaşananlar ve seçim gündemine dair düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

SALONDA SÜRPRİZ İSİM

Düzenlenen basın toplantısında başkanlık seçimleri öncesi Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde olması beklenen Acun Ilıcalı da bulunuyor.

YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Ali Koç'un yönetim kurulu da belli olurken, Acun Ilıcalı'nın da listede olması dikkat çekti.

"6 YILDA OLANLARI PAYLAŞACAĞIM"

"Bugün "Altı yıl boşa geçmiş" diyenler üzerine altı yılda olanları sizlerle paylaşacağım. Niye karar değiştirip aday olduğumu paylaşacağım."

SAADETTİN SARAN'A TEŞEKKÜR

"Fenerbahçe başkanlığım süresince destekleriyle yanımda olan, her koşulda destekleyen taraftar ve üyelerimize, 2 dönem boyunca görev yaptığım yönetim kurulu arkadaşlarıma, dünyanın dört bir yanında bizi temsil edenlere, çalışanlarımıza, sporcularımıza, gerçek medya mensuplarına, tüm süreç boyunca Fenerbahçe menfaatleri doğrultusunda davrandıkları için Saadettin Saran ve ekibine şükranlarımı sunuyorum."

"CİDDİ BAŞARILAR ELDE ETTİĞİMİZ SÖYLEYEBİLİRİM"

"Görev süremiz boyunca çalışma arkadaşlarımla Fenerbahçe'nin geleceği açısından kritik öneme sahip konularda ciddi başarılar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Bu başarılar biraz tevazu biraz futbol gündemindeki olumsuz gelişmeler nedeniyle geride kalmıştır. Başarılarımızla da, hatalarımızla da yüzleştik. Fenerbahçe için hayal ettiklerimizin, olmasını istediklerimizin, mücadele ettiklerimizin amaçladığımız düzeye gelmedi."

"BİZİ SORGULAYABİLİRSİNİZ"

"Çok isteyip, mücadele edip yapamadıklarımızın hepsi önümüzde. Tüm süreci analiz ettik. Karşıdan bir gözle kendimize baktık. Futbol yapılanmamızda doğru yapmadığımız konular olmuştur, ilk dönemimizde. Transferlerde, hoca tercihlerinde bizi doğal olarak sorgulayabilirsiniz. Geçmişten, süreçlerden çok şey öğrendik. Hiç olmadığı kadar tecrübe kazandık. Neler yapılması gerektiğini çok çok daha iyi görüyoruz."

"BU KADAR KÖTÜ OLMASINI BEKLEMİYORDUK"

"Finansman, göreve gelmeden önce sürekli vurguladığımız bir konuydu. Göreve gelir gelmez bu konuya odaklandık. 6 yıl sonra sürdürülebilir mali yapı için çok önemli mesafeler kat ettik. Mali bağımsızlık için büyük ivme kazandık, gidecek çok yol var ama doğru yoldayız. Gelir gelmez ekonomik duruma baktık. İyi olmadığını beklemiyorduk, bu kadar kötü olacağını beklemiyorduk. Kulübün finansal durumunu önceki yönetim de bilmiyordu."

"ONLAR DA BİZİM KADAR FENERBAHÇELİ"

"Onlar da bizim kadar Fenerbahçeli. Kimse bilerek bu duruma getirmez. Biz söylemiyoruz, bağımsız raporlar söylüyor. 2018'de UEFA'nın yayınladığı raporda da bu durumu görüyoruz. Bu rapora göre, bütün Avrupa'daki kulüpleri kapsıyor. Bu rapora göre, Avrupa'da batmaya en yakın kulüp olarak Fenerbahçe gösteriliyor. Net borcun, geliri oranında Avrupa'nın en kötü ikinci kulübüydük. Avrupa'da ne kadar kulüp var? Birincil liglerinde aşağı yukarı 700 kulüp var. En kötü ikinci kulüptük net borcun gelire oranında. Parasal olarak net borç, Avrupa'nın 6'ıncı sırasındaydık. Milyarlarca geliri olan kulüplerin bizim kadar borcu yoktu. Raporun manşeti de kulübümüze atfedilmişti. Avrupa'nın en riskli kulübü olduğumuzu UEFA söylüyordu."

"KİNAYE YAPMIYORUM, İYİ FENERBAHÇELİLER"

"Bizim kadar Fenerbahçe'yi seven eski yönetim, kinayeli söylemiyorum, Fenerbahçe'de yönetici olanlar çok büyük fedakarlıklar yapar. Onun için konuya hakim değillerdi diyorum."

"BORÇ YARIYA İNDİ"

"Toplam yükümlülüklerimiz 612 milyon euro'yu bulmuştu. Bugün ise 29 Şubat rakamlarına göre, toplam yükümlülüklerimiz 307 milyon euro'ya indi. Tam anlamıyla yarıya indi. Biz bırakırken 3.5 küsür milyar borç vardı, 11'e geldi diyorlar. Bunu bu şekilde ifade etmek muhasebeden, finanstan çok uzak insanların sözleridir. Borçlarımıza ister TL, ister euro olarak bak, değişen bir şey yok. 31 Mayıs 2018'de 3 milyar 180 milyon TL olan borcumuz, enflasyonla beraber 29 Şubat'ta 23 milyar 650 milyon TL'ye geliyor. 3.5 11'e çıktı değil. Hangi kurdan bakarsak bakalım borçlar yarıya indi. Borçların büyük kısmı finans kurumlarına olan borçlardır."

"612'nin 347'si finans kuruluşlarınaydı. Bugün ne kadar, 104 milyon euro. 3'te 1'inden daha düşük."

"FAKTORİNG BORCUMUZ KALMADI"

"347 milyonun 74 milyon euro'su fahiş faiz oranlarıyla faktoring borcuydu. Bugün hiç faktoring borcumuz kalmamıştır. Allah o günleri kulübümüze bir daha yaşatmasın. Mali yapımızı en doğru şekilde yönetiyoruz. Döviz borçlarını kapattık, tüm borçlarımız TL'ye döndü. Bizim 5-6 TL'den döndük euro'dan, euro kuru 35'e geldi."

"ALACAĞIM YOK! ŞEREFSİZCE YALAN!"

"Fenerbahçe'den tek kuruş alacağım yoktur. Bunu daha evvel de söyledim. Aksini iddia eden şerefsizce yalan söylüyorlar. Bunu yazanlara değil, söyletenlere bakmak lazım. Mahsuplaşma olayı vardır, bir yönetici verir, biletten kombineden locadan düşer. Binlerce kişinin aidatı düşerdi eskiden. Bizim dönemimizde, hiçbir kuruş para mahsuplaştırılmamıştır, kulübün içine konan kaynaktan, 1 kuruş dahil."

"HARCAMADAN YATIRIMA GEÇTİK"

Üzülerek anlatıyorum, anlatmak zorundayım. Bunu gelecek günlerde çok daha iyi anlayacaksınız. Kulübümüze çeşitli gelir kaynaklarını sağlarken, transferi harcamadan çıkarıp yatırım kültürü olarak değiştirdik. Transfer zararları kapatıldı. Transferden gelir elde edildi. 5 büyük lige satışlarla Avrupa'nın dikkatini çektik. Bizden gidenler de bizi en iyi şekilde temsil ederler.

"FORMAMIZDA SPONSOR YOKTU"

"FFP ve harcama limitleri gibi engeller aşıldıkça tarihimizin en iyi kadrolarını kurduk. FFP prangalarını attık. Demek değildir ki bir daha gelmeyecek. UEFA her sene hesap yapıyor. Stadyum sponsorluk gelirlerini 6 sene önceye göre 150 milyon dolardan 200'e çıkardık. Fenerbahçe'nin forma göğüs reklamı yoktu. Bugün reklamı boş olan hiçbir branş, takım yok. Çok şükür, sponsorlarımıza çok teşekkürler."

Başkanlık seçimleri öncesi Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, basın toplantısının yapılacağı salonda bulunuyor.

"FUTBOLDA ENGELLENDİK!"

"Futbolda arzuladığımız, hak ettiğimiz başarıları yakalayamadık. Tüm anlattıklarımı bu perdelemektedir. İlk dönemimizde muhtelif sebeplerden hatalarımız, yanlış tercihlerimiz oldu. Bunlara rağmen sistem tarafından giyotinden geçirilmeseydik, şampiyonluğa uzanma şansımız vardı. Hep engellendik."

"İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUK OLUR"

"Son iki sezonda hatalardan arınmış, FFP prangasından kurtulmuş, doğru seçimler yapmış, tarihin en iyi kadrolarını kurmuş ve sistematik engellere rağmen şampiyonluğu son ana kadar kovalamıştır. Son 2 sezonda Avrupa'da yarı finallerin kapısından dönmüş, Avrupa'da en çok puan katkısını açık ara Fenerbahçe sağlamıştır.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı aldık. Bu sezon Türk futbol tarihinde görülmemiş puan seviyesine ulaşmış, derbilerde üstünlük sağlamış, deplasmanda namağlup, tüm adaletsizliklere rağmen şampiyonluk şansını son maça taşımış bir kadro kurduk. Tarihi bir sezon olmuştur. İnşallah sonu şampiyonlukla biter."

"BİR KERE ŞAMPİYON OLALIM DEVAMI GELECEK"

"Kısacası futbolda son dönemde başarılı bir istikrar sağladığımız aşikar. Geleceğe çok daha ümitle bakmamızı sağlamıştır. Aslında Fenerbahçe futbolda, son 10 senede de istikrar sağlamıştır, son 5 senede de. Son 5 ve son 10 senenin puan durumlarında Fenerbahçe zirvededir, şampiyon olması engellenmiştir. Bu dönemde Fenerbahçe sarı ve kırmızı kartlarda da zirvededir. Son 5 ve son 10 senenin ilk 5'ine bakın, Fenerbahçe zirvededir. Bu takımlar arasında şampiyonluk yaşamayan tek takım Fenerbahçe'dir. Bunun böyle olması futbolun olağan gidişatıyla açıklanamaz. 1 kere şampiyon olup cam tavanı kırdığımızda inanın ki şampiyonluklar arka arkaya gelecektir. Bizi engelleyenlerin en büyük korkusu da budur."

Başkanlık seçimleri öncesi Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, basın toplantısının yapılacağı salonda bulunuyor.





