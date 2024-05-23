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Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.05.2024 18:14
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maç için UEFA'ya başvurduklarını söyledi. Ali Koç, "UEFA-FIFA nezdinde Konyaspor-Galatasaray maçına gözlemci yollanmasını istiyoruz. Konyaspor'dan dolayı değil." dedi.

Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maç için UEFA'ya yazı yolladıklarını açıkladı.

"TFF VE UEFA'YA YAZI YOLLADIK"

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"Hepimizin korktuğu bir konu var. Bu konunun UEFA, FIFA nezdinde gözlemci yollanmasını istiyoruz. Buraya verilecek hakemler ve Konyaspor'un rakibinden ötürü istiyoruz. TFF ve UEFA'ya yazı yolladık. Endişemiz var. Buna benzer şeylere çok tanık olduk."

"FIFA NEZDİNDE GÖZLEMCİ YOLLANMASINI İSTİYORUZ"

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"Konyaspor'un bizden puan alması lazımdı ve aldı. Şimdi de korakor mücadele etmesi lazım. Konyaspor Başkanını severim. Konyaspor camiasını çok bilmem. Bizim tek güvencemiz Konyaspor. Galatasaray'dan emin olamadığımız için gözlemci yollanmasını istedik."

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