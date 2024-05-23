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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Amasya, Samsun ve Tokat'tan da hissedildi

Son dakika: AFAD duyurdu: Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Amasya, Samsun ve Tokat'tan da hissedildi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
23.05.2024 18:10
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Son dakika haberi: AFAD, Çorum'un Mecitözü ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Amasya, Samsun ve Tokat gibi çevre illerden de hissedildi.

Son dakika: AFAD duyurdu: Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Amasya, Samsun ve Tokat'tan da hissedildi

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Çorum'un Mecitözü ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının 13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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BELEDİYE BAŞKANI AŞGIN'DAN AÇIKLAMA

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgı'da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " Geçmiş olsun Çorum. Az önce şehrimizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.


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deprem Çorum
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